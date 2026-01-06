いとうあさこ、スタッフに“キツめ”に注意「何やってんの、ダメだよ！」 ゆいP絶賛「筋は通っている」
お笑いタレント・いとうあさこ（55）が、4日放送のTBS・MBS系『情熱大陸』（毎週日曜 後11：00）に出演。スタッフに“キツめ”に注意するエピソードを明かした。
おかずクラブ・ゆいPとのトークシーンが放送された。ゆいPは「あさこさんのすごいところって、誰かのお宅にお邪魔して、お宅のモノを紹介するという時に、やっぱりスタッフさんってちょっと失礼なときがあるんですよ。ズカズカ入っていったり、ここ撮っていいのかってレベルのところまで撮りはじめたりとか…。こっちはウワッて思うだけなんですけど、あさこさんはその場でけっこうキツめにちゃんと注意するんですよ。『何やってんの、ダメだよ！』って」と説明した。
この件についていとうが「自分家でやられていやなことを、何でやるんですかって」と冷静なトーンで補足。ゆいPは「本当にこのテンションで言ってくれる」「筋は通っているんで、間違ったことは言ってないんですよね」と語った。
いとうはこれを聞いて「昔からです、仕事ない時から」と一言。ゆいPは「ブレてないですよね。すごいですよね」と尊敬した様子で語った。
