俳優の松山ケンイチ（40）が6日、X（旧ツイッター）を更新。新年早々“ぎっくり背中”に見舞われたことを明かし、ファンからねぎらいのコメントが相次いだ。

松山は「【背中ギックリやらかしました】皆さんこんにちは本厄の松山です早速本厄の恩恵を頂きました」とユーモアまじりに報告。「朝着替えたら背中に電気走って動けなくなりましたが」と症状を説明しつつも、「気合いの鬼なのでmomiji1発目の打ち合わせ行ってきました」と、妻で女優の小雪とともに立ち上げたライフスタイルブランドの打ち合わせを“気合い”でこなしたことも明かした。

また、ゲーム好きで知られる松山だが「ここ数日オクトラ0で獰猛なオクトリンで集金しながら6時間位座りっぱなしだったのが原因ではなく」とハマっているゲームを長時間プレイしていたことも明かしつつ、「多分寝袋で寝て寒かったからだと思います」とぎっくり腰の原因を推測。「皆さんも温かい服着て寝てくださいね」と呼びかけた。

さらに同日よりスタートする主演のNHKドラマ「テミスの不確かな法廷」の告知も忘れず。「僕もまだ観てないので10時から観てXで実況したいと思いますお邪魔になると申し訳ないのでじっくりリアタイしたい方は通知オフにしてください」と呼びかけ、フォロワーからは「松山さんお大事になさってくださいね！今夜楽しみです」「ケンちゃん厄払い行ってね！大丈夫かな？」「腰ツラいですね お大事に テミス楽しみにしてます」といった声が多数寄せられた。