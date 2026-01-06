ºòµ¨J1¤Ç3°ÌÌö¿Ê¤ÎµþÅÔ¤¬¿·ÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¡ª¡Ä±üÀî²íÌé¤¬¡Ö29¡×¤«¤é¡Ö7¡×¤ËÊÑ¹¹
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï6Æü¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤È¤È¤â¤ËÁª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿úÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤ò¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î3°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿µþÅÔ¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´ü¤¹ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡¢¤½¤·¤Æ2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤«¤éMFÊ¿²¬ÂÀÍÛ¡¢¥È¥¥¥é¥ó¡¦¥È¥ô¥ºIK¡Ê¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡Ë¤«¤éFW¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥½¥¦¥¶¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤«¤éGKÂ¼¾å¾»¸¬¤é¤¬¿·²ÃÆþ¡£¤Þ¤¿¡¢MF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤ÈMFóîÆ£Ì¤·î¤Ï´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþ¤·¤¿²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤ÎMF±üÀî²íÌé¤¬¡Ö29¡×¤«¤é¡Ö7¡×¤ËÊÑ¹¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö7¡×¤Ï¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤ÎMFÀîùõñ¥ÂÀ¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿·²ÃÆþÁÈ¤Ç¤ÏÊ¿²¬¤¬¡Ö16¡×¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥½¥¦¥¶¤¬¡Ö17¡×¡¢Â¼¾å¤¬¡Ö94¡×¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØÈÖ¹æ°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1¡¡ÂÀÅÄ³Ù»Ö
2¡¡Ê¡ÅÄ¿´Ç·½õ
3¡¡ËãÅÄ¾¸ã
4¡¡¾¾ÅÄ²ÂÂç
5¡¡¥¢¥Ô¥¢¥¿¥¦¥£¥¢µ×
6¡¡¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í
7¡¡±üÀî²íÌé
8¡¡ÊÆËÜÂó»Ê
9¡¡¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹
10¡¡Ê¡²¬¿µÊ¿
11¡¡¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª
14¡¡¸¶ÂçÃÒ
15¡¡±ÊÅÄ¸öÂç
16¡¡Ê¿²¬ÂçÍÛ
17¡¡¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥½¥¦¥¶
18¡¡¾¾ÅÄÅ·ÇÏ
21¡¡Ô£¸¬ÂÀÏ¯
22¡¡¿Ü³±ÑÂç
25¡¡ÕúÀ±½Ó
29¡¡¼ò°æÞæÀ¸
30¡¡ÈÓÅÄÎ¦ÅÍ
32¡¡óîÆ£Ì¤·î
36¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ë»¸
39¡¡Ê¿¸ÍÂÀµ®
40¡¡ÀÐÅÄÐÒ»ñ
44¡¡º´Æ£¶Á
48¡¡ÃæÌîÎÜÇÏ
50¡¡ÎëÌÚµÁµ¹
77¡¡¿·°æÀ²¼ù
88¡¡¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥Ð¥Ø¥Ã¥È
93¡¡Ä¹Âô½Ù
94¡¡Â¼¾å¾»¸¬
99¡¡ËÜÅÄÉ÷ÃÒ
¡¡½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿úÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤ò¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î3°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿µþÅÔ¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´ü¤¹ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡¢¤½¤·¤Æ2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤«¤éMFÊ¿²¬ÂÀÍÛ¡¢¥È¥¥¥é¥ó¡¦¥È¥ô¥ºIK¡Ê¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡Ë¤«¤éFW¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥½¥¦¥¶¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤«¤éGKÂ¼¾å¾»¸¬¤é¤¬¿·²ÃÆþ¡£¤Þ¤¿¡¢MF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤ÈMFóîÆ£Ì¤·î¤Ï´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1¡¡ÂÀÅÄ³Ù»Ö
2¡¡Ê¡ÅÄ¿´Ç·½õ
3¡¡ËãÅÄ¾¸ã
4¡¡¾¾ÅÄ²ÂÂç
5¡¡¥¢¥Ô¥¢¥¿¥¦¥£¥¢µ×
6¡¡¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í
7¡¡±üÀî²íÌé
8¡¡ÊÆËÜÂó»Ê
9¡¡¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹
10¡¡Ê¡²¬¿µÊ¿
11¡¡¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª
14¡¡¸¶ÂçÃÒ
15¡¡±ÊÅÄ¸öÂç
16¡¡Ê¿²¬ÂçÍÛ
17¡¡¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥½¥¦¥¶
18¡¡¾¾ÅÄÅ·ÇÏ
21¡¡Ô£¸¬ÂÀÏ¯
22¡¡¿Ü³±ÑÂç
25¡¡ÕúÀ±½Ó
29¡¡¼ò°æÞæÀ¸
30¡¡ÈÓÅÄÎ¦ÅÍ
32¡¡óîÆ£Ì¤·î
36¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ë»¸
39¡¡Ê¿¸ÍÂÀµ®
40¡¡ÀÐÅÄÐÒ»ñ
44¡¡º´Æ£¶Á
48¡¡ÃæÌîÎÜÇÏ
50¡¡ÎëÌÚµÁµ¹
77¡¡¿·°æÀ²¼ù
88¡¡¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥Ð¥Ø¥Ã¥È
93¡¡Ä¹Âô½Ù
94¡¡Â¼¾å¾»¸¬
99¡¡ËÜÅÄÉ÷ÃÒ