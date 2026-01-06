岡山土産「大手まんぢゅう」直営カフェ！ 倉敷・美観地区でぜんざいを食べてみた
岡山の定番土産の1つ、大手まんぢゅう。その直営店のカフェが、岡山県倉敷市の美観地区にある。
その名も「大手まんぢゅうカフェ」で、2020年3月19日にオープン。大手饅頭伊部屋が運営する。
外観も美観地区に合わせたデザイン。カフェの開店は12時。その少し前から、観光客が中心に店の前に行列ができ始めた。
待ち列はまだ数名だったので、並んでみた。12時ちょうどに店が開いた。
メニューは、注文後に蒸かごで蒸し上げる「蒸したて大手まんぢゅう」のほか、大手まんぢゅうと同じ餡（あん）を使う「大手ぜんざい」など。大手まんぢゅうの餡と甘酒をバランスよく練り込んだというオリジナルの「大手まんぢゅうソフト」もあった。
また、ドリンクは、大手まんぢゅう1個付き。「大手まんぢゅう専用焙煎珈琲」が気になった（ドリップパックも売っていた）
イートインの場合、カウンターで先に注文して支払い、店内のテーブルにつく。1人利用もしやすいカウンター席もあったが、すぐ満員になるからだろうか、店員にすぐ「詰めて座ってください」と言われた。
冷やし「大手ぜんざい」を注文した。訪れたのは9月、まだ日中が暑かったため、冷たいスイーツが食べたかった。ほうじ茶と塩昆布がついていた。
ぜんざいに、白玉の餅と氷が入った。餡が大手まんじゅうというだけあり、あっさりした甘さながら食べやすく、おいしく味わうことができた。その甘さに、塩昆布が絶妙に合った。
テイクアウトに対応するメニューもあり、美観地区の散策ついでに立ち寄り、大手まんじゅうのスイーツを片手に歩くのもよいだろう。
店内では、定番の大手まんじゅうも販売されていた。ショップのみの利用もでき、お土産の調達に訪れるのもおすすめだ。
大手まんぢゅうカフェ ohtemanjyu cafe
https://www.ohtemanjyu.co.jp/ohtemanjyu_cafe/
(Written by AS)
