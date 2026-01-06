【北中米W杯出場国紹介｜第９回：ウズベキスタン】21歳のビッグネームが力強くチームを支える。指揮官は優勝経験のあるイタリア人
北中米W杯のアジア予選で、初の本大会出場を果たしたウズベキスタン代表は、「8.5」に拡大されたアジア枠の追い風だけで説明できる存在ではない。
むしろ、旧ソ連崩壊後から30年あまりで積み上げてきた選手育成と代表強化の成果が、ようやく結実したと捉える方が妥当だろう。2024年のパリ五輪出場に象徴されるように、年代別代表からA代表まで一貫した強化が進み、その延長線上に北中米W杯行きの切符があったのだ。
予選後に就任した、元イタリア代表DFのファビオ・カンナバーロ監督が率いるチームは、現在３−４−２−１を採用している。３バックをベースに中央を固めながら、ウイングバックを高く押し上げる攻撃設計が特徴で、縦への速さを重視したサイドアタックが軸となる。
ビルドアップは非常にシンプルで、サイドの推進力を活かす志向が明確に出ている。そのアクセントになるのが、左右のセンターバックから対角に繰り出されるサイドチェンジだ。
チームの象徴的存在が、キャプテンであり絶対的エースのエルドル・ショムロドフ（バシャクシェヒル）だ。イタリアのセリエAで豊富な経験を持ち、現在トルコでプレーするストライカーは、前線の明確な基準点であり、ボックス内の非凡な決定力も併せ持つ。
彼が中央で時間を作れるかどうかは、両ワイドのシャドーやウイングバックの攻撃参加に直結する。攻撃のパフォーマンスはショムロドフに大きく左右される。
中盤から前線をつなぐリンクマンはアジズ・ガニエフ（アル・バタイヒ）が務める。視野の広さと配球でリズムを作るチャンスメーカーでありながら、危険なシャドーストライカーでもある。サイドアタックを多用するチームにおいて、中央からワイドにかけてボールに関わり、最適な攻撃ルートを導き出す。
オストン・ウルノフ（ペルセポリス）は11月のエジプト戦で２得点を挙げるなど、国際舞台での決定力を示す。本大会ではショムロドフに相手のマークが集中すると見られるだけに、このウルノフが躍進のキーマンだろう。
守備の要として構えるのが、現在ウズベキスタンで唯一の世界的なビッグネームと言えるアブドゥコディル・クサノフ（マンチェスター・シティ）だ。スピードとパワーを兼備するハイレベルなセンターバックでありながら、21歳という年齢を感じさせないメンタル面の頼もしさが、力強くチームを支える。
守備範囲の広さも強みとする彼を３バックのどこに配置するかも、カンナバーロ監督の重要な選択になるはず。ただし、フスニディン・アリクロフ（リゼルスポル）も、もっと国際的な評価が上がっても良い守備のタレントだ。
将来性という観点では、パリ五輪の代表メンバーにも選ばれたFWクサイイン・ノルジャエフ（ナサフ・カルシ）のブレイクに期待がかかる。ウズベキスタンの国内リーグでプレーするが、ACLエリートの西地区で、サウジアラビアの強豪アル・ヒラルなどとのタフな戦いを経験している。攻撃的なポジションであれば、どこでもこなせる器用なアタッカーで、危険なジョーカーとして相手ディフェンスを脅かすことになるかもしれない。
本大会ではポルトガル、コロンビア、そして大陸間プレーオフ１（DRコンゴ、ジャマイカ、ニューカレドニア）の勝者と同組になった。コロンビアとの初戦は高地のメキシコシティで行なわれ、フィジカルの消耗と試合運びが大きなテーマとなる。
続くヒューストンでのポルトガル戦は“格上”との対戦だが、粘り強い守備と効率的なサイドアタックから、少ないチャンスをモノにしたい。この２試合の結果次第で、アトランタでの３戦目で決勝トーナメントへの道筋が見えてくる。
独立後、８度目の挑戦にして、ようやく辿り着いたW杯の舞台で、いきなりの大躍進はあるのか。そのポテンシャルはあるだけに、2006年大会でイタリア代表の主将として優勝トロフィーを掲げた指揮官の手腕にかかるところは大きいだろう。
文●河治良幸
