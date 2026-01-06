FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏さんは1月5日、自身のXを更新。地元の友人たちと撮影したプリクラを公開しました。（サムネイル画像出典：仲川瑠夏さん公式Xより）

FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏さんは1月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。地元の友人たちと撮影したプリクラを公開し、反響を呼んでいます。

「ギャルキャラなんじゃなくて、ギャルなんだ」

仲川さんは「じもとんで平成プリ撮った」とつづり、2枚のプリクラ画像を投稿。地元の友人たちと撮影していますが、1枚目のピースサインや「本厚」「やっぱ地元ティ」「ずーと仲仔」などの落書きから、平成っぽさを強く感じます。

ファンからは「さすが平成ギャル代表！」「平成一桁すぎるwww」「ド世代すぎえぐい」「ギャルキャラなんじゃなくて、ギャルなんだ」「デコり方が本物」「本厚木なのあなた！？」「厚木民感動」などの声が寄せられました。

豪華メンバーでのプリクラショットも！

3日の投稿では、FRUITS ZIPPERのメンバーをはじめ、モデルの佐藤栞里さん、お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希さんと撮影したプリクラ画像を公開した仲川さん。とても豪華なメンバーです。ファンからは「プリクラ尊い」「可愛さがレベチすぎる」といった反響が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。

(文:堀井 ユウ)