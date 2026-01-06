安野貴博氏、200億円と話題の資産を訂正。「胡散臭いと思ってたけど今回のでかなり好感度上がったわ」
チームみらいの安野貴博党首は1月6日、自身のInstagramを更新。所有する株の正しい数を公表しました。
【投稿】安野貴博党首、株数を訂正
続けて、「原因は私が表を読み間違えてしまっていたことでした。たいへん失礼致しました。正式な修正書類も追って提出いたします」とつづりました。
コメントでは、「ピリオドとコンマの間違いですかねー」「2桁違いってどういうふうに読み違ったのでしょうか？そんな難しい表なのでしょうか？」「お疲れ様です。応援してます」「安野さんちょっと胡散臭いと思ってたけど今回のでかなり好感度上がったわ」「お忙しい中、迅速に誠実な御対応に更に好感が持てます」「正直に資産公開したのが素晴らしいと思います」などの声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「ピリオドとコンマの間違いですかねー」「確認いたしました。正しくの株数は下記となります」と書き出した安野さん。「AMZN ４４０株 NVDA１２００株 MSFT１７０株 GOOGL１４４０株」と、実際の株数を記載しています。
「私の認識が2桁違うため」安野さんが所有する株の総額を日本円に直すと、本記事執筆時点でおよそ1億3500万円です。ネット上では200億円以上とも言われていましたが、安野さんが5日に「私の認識が2桁違うため」と述べた通りでした。
