【ひらがなクイズ】1分以内に解ける？ 4つの言葉に共通する3文字のひらがなを考えよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
難しいように思うかもしれませんが、脳のトレーニングと思って取り組んでみてください。
□□□がく
う□□□
□□□しゃ
ねっ□□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ちゅう」を入れると、次のようになります。
ちゅうがく（中学）
うちゅう（宇宙）
ちゅうしゃ（注射・駐車）
ねっちゅう（熱中）
今回は、誰もが通う「中学」や、壮大な広がりを感じさせる「宇宙」など、スケールの大きな言葉が揃いました。また、「ちゅうしゃ」のように、病院での「注射」と車を止める「駐車」といった、同じ読み方でまったく異なる意味を持つ言葉が含まれているのも面白いポイントです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
