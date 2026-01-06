ジョリーパスタが展開するパスタ専門店「ジョリーパスタ」は、1月8日から「“窯焼きチーズパスタ” 播磨灘産牡蠣とベーコンのクリームソース」を含む“窯焼きチーズパスタ”2品と豆乳のパスタ1品を発売する。

ジョリーパスタでは「今月のおすすめ」と題して、毎月異なるテーマでパスタを販売している。今回は、冬の定番“窯焼きチーズパスタ”が登場する。

もちもち食感が特長の生パスタ“フェットチーネ”を使用したクリームパスタに、たっぷりの温野菜、厳選した食材を合わせ、最後にたっぷりのチーズをのせて、オーブンでじっくり焼き上げた。全体をよく混ぜてから食べる、冬におすすめのあつあつパスタとなっている。今回のフェアでは、ふっくらとした身が特長の播磨灘産牡蠣を使った「“窯焼きチーズパスタ” 播磨灘産牡蠣とベーコンのクリームソース」と、自慢のミートソースとチーズの相性が抜群な「“窯焼きチーズパスタ” クリーミーミートソース」の2品を用意した。同時に、まろやかな豆乳スープに、しびれる辛さの鶏担々そぼろを合わせた「国産鶏そぼろと野菜の豆乳仕立て〜鶏ごま担々〜」も販売する。

ぜひ近くの「ジョリーパスタ」で、季節限定のパスタを楽しんでほしい考え。



「“窯焼きチーズパスタ” 播磨灘産牡蠣とベーコンのクリームソース」

「“窯焼きチーズパスタ” 播磨灘産牡蠣とベーコンのクリームソース」は、クリームソースのパスタにプリプリ食感と濃厚な旨みが特長の播磨灘産牡蠣、ベーコンをのせ、ホワイトソースやチーズをかけてオーブンで焼き上げた一品。表面はチーズでこんがり香ばしく、中はホワイトソースでクリーミー。平打ちのフェットチーネがホワイトソースやチーズとよく絡む。好みで西洋わさびとブラックペッパーを加えると、爽やかな辛みがアクセントとなり、より奥深い味わいを楽しめる。



「“窯焼きチーズパスタ” クリーミーミートソース」

「“窯焼きチーズパスタ” クリーミーミートソース」は、もちもち食感が魅力の生パスタ“フェットチーネ”を使用したミートソースパスタに、燻製したスカモルツァチーズやミックスチーズをたっぷりかけて焼き上げた。下層にはキャベツやほうれん草、パプリカなど彩り豊かな野菜が入っており、食べ応えも抜群。別添えのフライドガーリックとブラックペッパーをかけると、香ばしさとスパイシーな風味が加わり、さらに食欲をかき立てる。



「国産鶏そぼろと野菜の豆乳仕立て〜鶏ごま担々〜」

「国産鶏そぼろと野菜の豆乳仕立て〜鶏ごま担々〜」は、出汁を加えた豆乳スープにピリ辛の鶏担々そぼろを合わせた、冬にぴったりのパスタ。山椒などのスパイスを使用した鶏そぼろは、まろやかな豆乳スープ、キャベツやほうれん草の甘みと相性抜群。白髪ねぎや大葉などの香味野菜の爽やかな風味がアクセントとなり、最後のひと口まで楽しめる。寒い時期にほっと温まる一品をぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

“窯焼きチーズパスタ” 播磨灘産牡蠣とベーコンのクリームソース：1639円

“窯焼きチーズパスタ” クリーミーミートソース：1419円

国産鶏そぼろと野菜の豆乳仕立て〜鶏ごま担々〜：1199円

（すべて税込）

［発売日］1月8日（木）

ジョリーパスタ＝https://www.jolly-pasta.co.jp