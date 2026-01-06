カルビーは、“ザクッ”とした食感が特長の成型ポテトチップス（ジャガイモをスライスしたのではなく、いったんフレーク状にしたものを成型した生地で作ったポテトチップス）「クリスプ」から、梅の酸味を塩で引き立てた「クリスプ 梅ホシ味」を1月12日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、2月2日から期間限定発売する（6月中旬終売予定）。

カルビーは、成型ポテトチップス市場の活性化を狙いとして、2016年8月に筒包装形態の「ポテトチップスクリスプ」を初めて発売した。成型ポテトチップス市場が伸長を続ける中、2024年3月には包装形態を袋包装にして「クリスプ」としてリニューアル。包材の重量を約8割削減して、省資源化を実現した。また、従来品では筒に入れるためにチップスを整列する必要があったが、袋形態では整列が不要となったことで、味付け方法を改良。味のムラが少なくなり、後味まで楽しめるようになった。昨年10月からは、いつもの形状の「クリスプ」の中に“みつけたら願いが叶う！？「ホシ型クリスプ」”がランダムで入り、特別な「クリスプ」を探す楽しさも加わった。

成型ポテトチップスは、酸味系のフレーバーとの相性がよく、今回発売する「梅味」は、テスト販売時に多くの消費者に支持され、好評を得たフレーバーとなっている。梅好きの人に満足してもらえるよう、梅の風味をさらに強化し、キリッと甘酸っぱい味わいに仕上げた。「ホシ型クリスプ」がランダムで入っていることが伝わるように「梅ホシ味」とした。梅好きの人に特に楽しんでもらいたい商品となっている。

「クリスプ」はザクッと食感が止まらない、みんなで手軽に楽しめる食べごたえのあるマッシュポテトチップス。「クリスプ 梅ホシ味」は、梅の風味がしっかり感じられるよう、塩で引き立てた、キリッとした甘酸っぱい味わいとなっている。

パッケージは、持ち上げた梅干しから水滴がたれる画像を採用し、赤い背景色にすることで味わいを想起しやすいように仕上げた。「梅ホシ味」とすることで、「ホシ型クリスプ」を連想する工夫をしている。

成型ポテトチップスと、ポテトチップスの違いについて、「ポテトチップス うすしお味」などのポテトチップスは生のジャガイモをそのままスライスして油で揚げている。対して、成型ポテトチップスの「クリスプ」は、乾燥したジャガイモをマッシュポテトのように潰してフレーク状にしたものを成型し、油で揚げている。原料や製法が違うため、味や見た目、食感が異なる。

［小売価格］140円前後（税込）

［発売日］

コンビニエンスストア：1月12日（月）

コンビニエンスストア以外の店舗：2月2日（月）

