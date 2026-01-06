森永製菓は、子どもから大人まで幅広い世代に支持されている「チョコボール」ブランドから、“きなこもち”の味わいを一粒で楽しめる「チョコボール＜金のきなこもち＞」を2月3日に発売する。もち粉入りのもちもち食感グミを北海道産大豆100％の「金のきな粉」を使用したきなこ味チョコでコーティングすることで、チョコボールで“きなこもち”を表現した。昨年2月に期間限定で販売したところ、好評のうちに販売を終了した。そこで、香ばしいきなこの風味を一層楽しめる品質にブラッシュアップして、今年も期間限定で発売する。

「チョコボール」の「くちばし」（開け口）にある“金”のエンゼル1枚、または“銀”のエンゼル5枚を集めて必ずもらえる「おもちゃのカンヅメ」から、新たなカンヅメ「金のキョロメダル缶」が登場し、1月下旬から順次発送する。「チョコボール」ブランドは、「金」をテーマにした新商品の発売やキャンペーンの実施によって、消費者に笑顔を届ける。





「おもちゃのカンヅメ」は、「チョコボール」が発売した1967年から59年続くキャンペーン。金・銀のエンゼルを当てて応募する仕組みで、おもちゃのカンヅメの中身はヒミツ（当てた人しか分からない）というワクワク感が好評となっている。

そして今回のテーマは、“金”のエンゼルからくるチョコボールの楽しさを象徴する「金」。57種類目となる「おもちゃのカンヅメ」は、キダルトの注目を集めるメダルゲームに着目。老若男女の遊びゴコロをくすぐる金の“メダルゲーム”となって登場する。「金のキョロメダル缶」は、クエックエックエ〜でおなじみの「チョコボールのうた」を聴きながら、キョロちゃんをモチーフにしたメダルゲームにメダルを入れて楽しむことができる。メダルで押し出して獲得できるのはヒミツのおもちゃ。メダルゲームの楽しさと中身が気になるワクワク感を体験することができる。

発送は1月下旬から開始する。また、今なら2025年に登場した「キョロクレーン缶」と2種類から好きな人を選べる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月3日（火）

森永製菓＝http://www.morinaga.co.jp