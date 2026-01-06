3児の父・あばれる君、オーストラリアで息子たちとのトレッキング風景公開「世界自然遺産を子どもたちに直接その目に見せてあげたい」 「最高なパパです」と反響
お笑い芸人のあばれる君（39）が5日、自身のインスタグラムを更新。3人の息子と大自然の中でのトレッキング風景を公開した。
【写真】「最高なパパです」三男を背負い息子たちと大自然を歩くあばれる君
あばれる君は「ハイキングDAY カーテンフィグツリー＆ミラーミラー滝 特にハプニング起きず最高のトレッキングになりました」とつづり、子どもたちと大自然を満喫するショットを多数アップ。
2日の投稿では、「昨年、世界遺産マイスターとして感じたこと。世界自然遺産を子どもたちに直接その目に見せてあげたい」との思いから、家族5人でオーストラリアに出発したことを報告していた。
この投稿にファンからは「ちびれる君達かわいい」「最高なパパです！その行動力を少しでもいいので家の主人に分けてください」「仲良しファミリーに癒されています」「凄いなぁ スケールが違いすぎますよ こんな経験したいし、させてみたいですね」などの反響が寄せられている。
あばれる君は2013年10月に高校時代から交際していた一般女性の由夏さんと結婚。16年6月に長男（9）、21年8月に次男（4）、24年8月に三男（1）の誕生を報告している。
