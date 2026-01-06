¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û£·¥¤¥Ë¥ó¥°À©Æ³Æþ¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡Ö²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç¤ä¤ë¤Ê¡ª¡×¡ÖÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Î¤Ï¶¯¹ë¹»¤Ð¤«¤ê¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜ¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¡Ê¹âÌîÏ¢¡Ë¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤Î¸¡Æ¤²ñµÄ¤Ç¡¢£²£°£²£¸Ç¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥ÄÂç²ñ°Ê¹ß¡Ö£·¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤ÎÊó¹ð¸«²ò¤òÉ½ÌÀ¡£º£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿£±·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â£Ó£Î£Ó¾å¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊµÄÏÀ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¯»Ò²½¤Ë¤è¤ëÉô°÷¿ô¤Î¸º¾¯¤ä¡¢¶áÇ¯¤Î¹ó½ë·¹¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥¦¥È¥«¥¦¥ó¥È¤ä½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¿ô¤Ê¤É¤Ç¡Ö£³¤ÎÇÜ¿ô¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¶¥µ»¤À¤±¤Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤ò¼¨¤¹À¼¤ÏÂ¿¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¶¥µ»ÆÃÀ¤½¤Î¤â¤Î¤¬º¬ËÜÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡£¡Ö¹ó½ëÂÐºö¤¬ÏÀÅÀ¤Ê¤é¿¿²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à¤ÇÂç²ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£»þ´ü¤ò¤º¤é¤¹¤«¡¢µå¾ì¤òµþ¥»¥é¤Ë¤Ç¤âÊÑ¹¹¤¹¤ì¤Ð¡©¡×¤Ê¤É¡¢È¿ÂÐÇÉ¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¹âÌîÏ¢¤ÏÀ¤´ÖÂÎ¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¿É¤é¤Ä¤Ê°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÁª¼ê¤Î¸ªÉª¤ò¼é¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¢¡ÖÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Î¤ÏÉô°÷¿ô¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¶¯¹ë¹»¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¡££·¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤Ê¤é¡¢¸øÎ©¹»¤Ê¤É¤Ë¤â¾¡¤Á¿Ê¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ç¤Æ¤¤ÆÌÌÇò¤¤¤«¤â¡×¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤òÉ®Æ¬¤Ë¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç£·¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ï·ë¹½Â¿¤¤¤¾¡×¤Ê¤É¤Î¹ÎÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤â¡£»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¹âÌîÏ¢¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëÏÀ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡©¡¡¼þ°Ï¤Î´Ø¿´¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¡£