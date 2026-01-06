それやめないと絶対モテない！嫌がられるオッサン臭い行動９パターン
女性ウケの悪い振る舞いの代表格として、「オッサン臭い行動」が挙げられます。では、どんなことをすると「オジサンっぽい！」と思われてしまうのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性191名に聞いたアンケートを参考に「『それやめないと絶対モテないよ！』と周囲の女性に思われているオッサン臭い行動」をご紹介します。
【１】お酒の席で下ネタを連発する
「女子が嫌がってるのがわからない、感覚の鈍さがオジサンだと思う」（20代女性）など、空気を読まずにセクハラスレスレの下ネタを言うのは、オジサンのお家芸だと思われているようです。下ネタは基本的にはご法度と心得て、女性から話題をふってきた場合のみ参加してはいかがでしょうか。
【２】変に大きな咳やくしゃみをする
「まわりの迷惑を考えない『うるさいくしゃみ』をするのは大抵オジサン」（20代女性）など、生理現象の音の大きさが、「オッサンくさい」と思われる原因になることもあるようです。咳やくしゃみを我慢する必要はありませんが、口元を手で押さえ、ボリュームを抑える努力は必要でしょう。
【３】自分で「もうオジサンだから」と言う
「自分でそう思った瞬間、オジサンだよね（苦笑）」（10代女性）など、「オジサン」には年齢的な線引きがないため、自己申告することでまわりからも「オジサンだ」と思われてしまうようです。真意が伝わりづらいので、自虐や謙遜のつもりで言っているならやめたほうがいいでしょう。
【４】いつもコーヒーとタバコのニオイがする
「このニオイの組み合わせは最悪。彼氏から漂ってきたら嫌だな」（20代女性）など、ヘビースモーカー特有のニオイにNGを出す女性もいます。服にニオイがつきにくい柔軟剤を使ったり、タバコを吸ったあとにブレスケアアイテムを使ったりすることで、対策してみてはいかがでしょうか。
【５】レストランのおしぼりで顔を拭く
「どんなにイケメンでも『オッサンだー!!』とガッカリ」（20代女性）など、おしぼりで顔を拭うと、かなり高い確率でオジサン認定されてしまうようです。女性からのイメージを大切にするなら、「男同士の飲み会だけの楽しみ」にして、普段は封印したほうがいいかもしれません。
【６】小指の先だけ爪を伸ばす
「何のために伸ばしてるのか、想像すると気持ち悪い…」（20代女性）など、耳の穴をかいたりするために小指の爪を伸ばしていると、見た目の不潔さから敬遠されてしまうようです。女性は汚いものを嫌う傾向にあるので、恋愛対象外にならないためにも、爪はキレイに切りそろえたほうがいいでしょう。
【７】しつこく「オヤジギャグ」を言う
「サムい！ 笑わなきゃいけないのも面倒くさい」（10代女性）など、笑えないオヤジギャグに対し、「イタい」と感じる女性もいるようです。特に、何度も同じギャグを連呼するのはある種の迷惑行為でもあるので、一度言ってみてウケなかったギャグは即刻取り下げるようにしましょう。
【８】食事のあとに毎回つまようじを使う
「『シーシー』するのはオジサンっぽさの極み（苦笑）」（20代女性）など、食事後につまようじで歯に詰まったものをとるのは、オジサンを象徴する行動のようです。「食事後はどうしても口内に不快感がある」という男性は、口臭対策もできる歯磨きをしてはいかがでしょうか。
【９】唾を付けて書類をめくる
「汚いし、見ていて不快」（20代女性）など、書類をめくりやすいよう指を舐める行為は、不衛生な印象を与え、女性に不評なようです。紙幣を数えたり、スーパーのレジ袋を開いたりするときにも同じクセが出やすいので、女性と買い物に行く場合は気をつけたほうがいいでしょう。
「オッサン臭い」と思われる行動には、不潔感のあるものや、女性に不快感を与えるものが含まれているようです。習慣になっている場合が多いので、この機に自分の行動を見直してはいかがでしょうか。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2013年10月13日（日）から10月20日（日）まで
対象：合計191名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
