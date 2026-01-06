¡Ö²¸¸¶É¹Ìæ¤Þ¤Ä¤ê¡×2026Ç¯¤Ï¼Â»Ü¤»¤º¡¡ºâÀ¯¸«Ä¾¤·¤Ç¡Ä²¬»³¡¦¶ÀÌîÄ®¤Î¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È
²áµî¤Î¡Ö²¸¸¶É¹Ìæ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ÎÍÍ»Ò¡¡Äó¶¡¡§¶ÀÌîÄ®
¡¡²¬»³¸©¶ÀÌîÄ®¤Ï¡¢ÎãÇ¯2·î¤Ë²¸¸¶¹â¸¶¥¹¥ー¾ì¡Ê¶ÀÌîÄ®¾åã·¸¶¡Ë¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²¸¸¶É¹Ìæ¤Þ¤Ä¤ê¡×¤òº£µ¨(2026Ç¯2·î)¤Ï³«ºÅ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¶ÀÌîÄ®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºâÀ¯²þ³×¤Ë¤è¤ë»ö¶È¸«Ä¾¤·¤Î°ì´Ä¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Íèµ¨(2027Ç¯)°Ê¹ß¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢Ì¤Äê¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¸¸¶É¹Ìæ¤Þ¤Ä¤ê¤Ï¡¢¥¹¥ー¾ì¤ÎPR¤òÌÜÅª¤Ëµì¡¦¾åã·¸¶Â¼¤¬»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2005Ç¯¤Î¹çÊ»¸å¤Ï¶ÀÌîÄ®¤¬°ú¤·Ñ¤®¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë29²ó³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀãÁüÅ¸¼¨¤äÀãÃæÊõÃµ¤·¡¢²Ö²Ð¤Ê¤É¤ÎºÅ¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢ÎãÇ¯¡¢1Ëü¿ÍÍ¾¤ê¤¬Íè¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ÀÌî´Ñ¸÷¶É¤Ï¡¢2026Ç¯2·î8Æü¡¢É¹Ìæ¤Þ¤Ä¤ê¤ËÂå¤ï¤ëÀãÍ·¤Ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö2026²¸¸¶¹â¸¶ É¹ÌæÀã¹çÀïÂç²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£