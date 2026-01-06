日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）が6日、放送され、鳥取・島根で震度5強を観測する地震の影響で、放送プロデューサーのデーブ・スペクター氏、弁護士で中大法科大学院教授の野村修也氏が急きょ中継で生出演した。

MCのフリーアナウンサー宮根誠司からは「地震の影響でデーブさん、野村修也さん、新幹線が大幅に遅れたため、今日は中京テレビからの出演になります」と説明があった。

2人は名古屋市にある日本テレビ系のネット局・中京テレビから、並べられたソファに座り、中継映像で出演した。大阪のスタジオのコメンテーター席には、精神科医の木村好珠氏だけが座っていた。

この日午前10時18分ごろ、鳥取、島根で最大震度5強を観測する強い地震があった。気象庁によると、震源地は島根県東部で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）6・2と推定される。この影響で、山陽新幹線が一時、運行を見合わせ、東海道新幹線にも影響するなど、交通機関に大きな乱れが出ている。

野村氏は「名古屋の手前くらいで1時間半、電車が止まりまして。大阪にはたどり着けない状況になりました」と説明。新幹線の車内の様子について、デーブ氏は「点検とまずおっしゃっていて、その後地震の影響と出ました（とアナウンスがあった）から。頻繁に、親切に車内アナウンスがありましたので、非常に冷静でした」と話していた。