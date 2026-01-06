Snow Manは6日、公式SNSなどを通じ、同日開催予定の名古屋公演(愛知。バンテリンドーム ナゴヤ)の開場時間を変更すると発表した。

公式Xで「本日1/6(火)公演の「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」につきまして、開演時間に変更がございます」と発表。開場時間は午後3時、開演時間は午後5時30分になるとした。

続けて「当日のご案内となりましたことお詫び申し上げます。また、ご同行者様にもお伝えいただけますようお願いいたします。交通情報に十分ご注意いただき、お時間に余裕をもってお越しください」と呼びかけた。

今後の交通機関の運行状況により、さらに時間が変更となる場合があるという。

午前10時18分ごろに島根県東部を震源とする最大震度5強の地震が発生。気象庁によると、震源地は島根県東部で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）6・2と推定される。地震の影響で山陽新幹線が運転を見合わせるなど交通機関に影響が出ており、それを受けての措置とみられる。