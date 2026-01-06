Snow Man、ライブ開演時間を急きょ変更 島根での地震影響で交通機関に乱れ【報告全文】
9人組グループ・Snow Manの公式Xが、6日に更新。同日に愛知・バンテリンドームナゴヤで行われる『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』の開演時間を変更すると伝えた。
【画像】Snow Man、ライブ開演時間を急きょ変更
Xでは「本日1/6(火)公演の「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」につきまして、開演時間に変更がございます。ご来場予定の皆様におかれましては下記詳細のご確認をお願い申し上げます」と伝えられた。
同日、島根県東部を震源とする地震が発生し、交通機関に乱れが生じていることを受けての対応と見られる。
■報告全文
「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」1/6(火)
開演時間変更に関してのお知らせ
本日1/6(火)公演の「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」につきまして、開演時間に変更がございます。
ご来場予定の皆様におかれましては下記詳細のご確認をお願い申し上げます。
────────
[愛知] バンテリンドーム ナゴヤ
1月6日（火）15:00開場／17:30開演
※終演時間は20:15頃を予定しております。
当日のご案内となりましたことお詫び申し上げます。
また、ご同行者様にもお伝えいただけますようお願いいたします。
交通情報に十分ご注意いただき、お時間に余裕をもってお越しください。
※今後の交通機関の運行状況により、変更の場合があります。
※公演中止の場合を除き、チケット料金の払い戻しはありません｡
みなさまのご来場をお待ちしております。
