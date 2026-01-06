【フォーシーズンズホテル京都】ストロベリーアフタヌーンティー♡バラのようなスイーツは豪華

フォーシーズンズホテル京都では、2025年12月26日(金)～2026年2月28日(土)まで華やかなストロベリーアフタヌーンティーが開催中です。甘酸っぱいいちごのスイーツや京都ならではの食材を使ったセイボリーも登場します。また、ラインのお友達登録で限定ドリンクがもらえる嬉しいサービスもあるそうです。さっそく取材してきたので紹介します。

ストロベリーづくしのアフタヌーンティー

ストロベリーづくしのアフタヌーンティーは、華やかで上品な雰囲気です。

まずは、ウェルカムドリンクで乾杯です。

ティースタンドの上段はスイーツ5種類です。ライチと苺の相性が抜群の｢ストロベリーパフェ｣。

ローズ香る真っ白なムースに果実の酸味がアクセントになる｢ストロベリーローズムース｣。

いちごのスライスとチョコレートのバラが美しい｢ストロベリーローズタルト｣。

横からみた層も美しい｢フレジエ｣。スポンジの間にもいちごが挟まっているので、いちご好きにはたまりません!

サブレの上に濃厚なチョコレートで大人な味わいが楽しめる｢チョコレートタルト｣。

スコーンは、バニラスコーンと数種類のドライフルーツを練り込んだフルーツスコーンです。ストロベリージャムとクロテッドクリームをつけて楽しんでくださいね。

京都ならではのセイボリー

ティースタンドの下段はセイボリーです。京都ならではの風味を活かした4品のセイボリーがいただけます。

キャビアで豪華な｢白味噌ビシソワーズ｣。白味噌で京都ならではの風味が楽しめます。ディルやセロリ、クランベリーを合わせ華やかさを表現した一口サイズの｢パルメザングジェール｣。

ジューシーな｢黒糖グレイズポークベリー｣は、スイーツの合間のお口直しにおすすめ。

酢漬けしたむらさき大根がまるでバラのようで美しい｢茄子のタルト｣。中には茄子のピューレが入っているので、味のアクセントに。

ラインお友達登録限定のドリンク

ドリンクでは、紅茶やコーヒー、ホットチョコレートなどがフリーフローで楽しめます。フォーシーズンズホテル京都のラインお友達登録限定メニューで、｢ピンクメロー｣のドリンクがもらえる嬉しいサービスがあります。

いちごクリームの濃厚な味わいとルイボスのまろやかな味わいが楽しめるドリンクなので、お友達登録をされていない方はぜひ登録してみてくださいね。※詳細は、会場でのメニュー表でご確認ください。

いかがでしたか。時間帯によっては、生演奏と美しい歌が聴けることもあります。すてきな空間で、楽しい時間を過ごしてみてくださいね。

ストロベリーアフタヌーンティー

期間:2025年12月26日(金)～2026年2月28日(土)

時間:12:00~ / 12:30~/ 14:30~ / 15:00~ (120分制)

料金:平日7,000円(税込)･週末7,800円(税込)

取材協力/フォーシーズンズホテル京都