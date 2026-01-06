¡Ö2026Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¡¼¡ª¡× ¼ê½ñ¤¤ÎÇÏ¥¤¥é¥¹¥È¤â²Ä°¦¤¤¿û¾ÂºÚ¡¹¡¢¿·Ç¯¤Î¤´°§»¢
¿û¾ÂºÚ¡¹¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö2026Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¡¼¡ª¡×¡Ö2026Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤¦¤Þ¡×¤È¿·Ç¯¤Î°§»¢¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿û¾ÂºÚ¡¹¡¢¼ê½ñ¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÉ¬¸«¡ª
Åê¹Æ¤Ç¤Ï´³»Ù¤ÎÇÏ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿³¨ÇÏ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Î¾å¤Ë¤Ï¼«É®¤Ç¡Ö2026¡¡º£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡¢¤µ¤é¤Ë²Ä°¦¤¤ÇÏ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤â¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ö#¤³¤ÎÇÏ¼ê½ñ¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¿û¾Â¤Ï2023Ç¯¤Ë¤Ï½éÍ¥¾¡¤«¤éÇ¯´Ö2¾¡¤òµó¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤ÏÉÔ¿¶¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¥·¡¼¥É¸¢¤òÁÓ¼º¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¤Ç¤â²¼°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢25Ç¯¤Ï»²Àï¤Ç¤¤ë»î¹ç¤â¸Â¤é¤ì¤ë¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥óËë³«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·4·î¤ËÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¡ÖÁ°ß·ÇÕ MAEZAWA CUP¡×¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤È¡¢Íâ½µ¤Î½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤Ç´ò¤·¤¤¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»3¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï43°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥·¡¼¥É¸¢¤âÉü³è¡£¤Þ¤¿¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Î1·î17Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¤¹¤¬¾Â¤Ê¤Ê¤Ë¾Â¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤ò³«ºÅ¡¢2·î18Æü¤Ë¤Ï¡Ö·¯¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¡Ö¼«¾Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¿·Ç¯¤Î°§»¢¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦CDÈ¯Çä¤È´èÄ¥¤í¡Á¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë ¤Ê¤Êµ±¤±¡×¡Ö¼ê½ñ¤¤ÎÇÏ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Öº£Ç¯¤â¥¿¥ª¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ±þ±ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
