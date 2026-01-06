²°¾å¤Ç3¿Í¤¬¼ê¤ò¤Õ¤êµß½õµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤â¡ÄJR·ÃÈæ¼÷±Ø¶á¤¯¤Î¹©¾ì¤Ç²Ð»ö¡¡Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è
Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¹©¾ì¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¸½ºß¤â±ä¾ÆÃæ¤Ç¤¹¡£
²°¾å¤Ç3¿Í¤¬µß½õ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸á¸å2»þ20Ê¬¤´¤í¡¢½ÂÃ«¶è¹Èø¤Î¹©¾ì¤«¤é¡Ö²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·úÊª¤Î3³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢²°¾å¤Ë¤Ï3¿Í¤¬¼ê¤ò¤Õ¤Ã¤Æ½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Î¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É20Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ð»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤ÏJR·ÃÈæ¼÷±Ø¤«¤é400¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£