5ºÐÃË»ù»àË´¡Ä±¿±Ä²ñ¼Ò»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¡¡¾®Ã®¡¦Ä«Î¤Àî²¹Àô¥¹¥¡¼¾ì²°³°¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç»ö¸Î¡¡°ÂÁ´´ÉÍý¤ËÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«ÁÜºº¡¡ËÌ³¤Æ»·Ù
ËÌ³¤Æ»¡¦¾®Ã®»Ô¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç5ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï6Æü¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯12·î28Æü¡¢¾®Ã®»Ô¤ÎÄ«Î¤Àî²¹Àô¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¡¢»¥ËÚ»ÔÅì¶è¤Î¸åÆ£Èô¸þ¤Á¤ã¤ó¡Ê5¡Ë¤¬²°³°¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èô¸þ¤Á¤ã¤ó¤Ï½ªÅÀ¶á¤¯¤ÇÅ¾¤Ó¡¢±¦ÏÓ¤äÃå°á¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»à°ø¤Ï¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Ãå°á¤Ç¼ó¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÃâÂ©»à¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¸½¾ì¤Ë´Æ»ë°÷¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶ÛµÞ¼«Æ°Ää»ßÁõÃÖ¤âºîÆ°¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¥¹¥¡¼¾ì¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£