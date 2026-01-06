渡邊渚、グラビアアワードで最優秀作品賞受賞「どんな困難があっても再び輝ける」
【モデルプレス＝2026/01/06】タレントの渡邊渚が、自身のデジタル写真集『水平線』で「グラジャパ！アワード2025」の最優秀作品賞を受賞した。
【写真】受賞した渡邊渚の写真集
公開された動画では、トロフィーを受け取った渡邊が「見てくださった皆様がいたからこそ受賞できた賞です」と感謝のコメント。歴代の受賞者を見て「私がここにいていいのかな」と謙遜しつつも、「『水平線』は今の自分をありのままに残して、どんな困難があっても再び輝けるということを証明したいと思って臨んだ写真集です。グラビアの活動を通じて、私自身すごく自分に自信を持てるようにもなりましたし、改めて誰かとか周りから未来を規定されることなく、自分らしく生きていくことの強さをもらいました」と振り返った。
【Not Sponsored 記事】
◆渡邊渚、最優秀作品賞を受賞
同アワードでは、1年を通して週刊プレイボーイが運営する「週プレ グラジャパ！」でリリースされた全てのデジタル写真集を対象に表彰。渡邊が2025年6月にリリースしたファースト写真集『水平線』が、最も数多くダウンロードされた作品とモデルに贈られる最優秀作品賞に選ばれた。
◆渡邊渚、執筆＆MCでも活躍中
2025年は同作を含め2冊の書籍を出版したほか、YouTubeチャンネル「REAL VALUE」内の番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長」でレギュラーMCを務めるなど、キャスターとしてもその手腕も発揮。2025年12月15日に開催された「REAL VALUE AWARD 2025」ではメインMCとして登壇し、高い対応力をみせた。
そんな2025年を「すごく忙しかった」と総括した渡邊。2026年の抱負について「のんびり穏やかに、自分らしく進んでいけたら」と語り、さらなる飛躍を誓った。（modelpress編集部）
