ロッテ吉井理人監督の意外な「激情時代」 コーチの延々続く説教中に箸をバーン！殴りかからん勢いで…

監督としてドジャースの佐々木朗希（24）、日本ハムの投手コーチとして大谷翔平（31）に関わったのが吉井理人前ロッテ監督（60）だ。2人が出場した2023年のWBCでは侍ジャパンの投手コーチを務め、チームを優勝に導いた。その吉井氏に佐々木や大谷、前回のWBCについて聞いた。今回は【佐々木朗希編】。（聞き手=日刊現代／崎尾浩史）

──メジャー1年目の姿はだいたい想像通り？

「ええ。あんな感じだろうと。開幕2戦目の日本で投げて160キロを超えたときは、もしかしたらやるかなとも思いましたけど、あのときは目いっぱい投げてたんで。反動があるかなと思ってたら、ありましたね。健康なピッチャーでも春先からあれだけ出力上げてたら、5月くらいに一回反動がきますから」

──右肩のインピンジメント症候群はロッテ時代と同じだと。

「肩の関節内で骨や筋肉が擦れたり、はさまったり……2024年も検査で調べたんですけど、（異常が）出てこない。人によって出る人と出ない人がいる。でも、本人の中で何か症状があって、感じていたはずなので」

──球速が上がらなかったのはロッテ時代からですよね。

「24年シーズンがそうです。まず、肩のコンディションが悪かったのと、投げ方も少しおかしくなってた。特にランナーが出たとき、クイックになったときは、足を上げたときに骨盤、お尻が落ちてしまう。調子が悪い時はそれがヒドくなり、球威、制球、球の質が悪くなります。お尻が下がると、リリースが狂い、最後まで狂っちゃうんですよ、ピッチャーって。そこが一番大事なんです。それは本人もロッテのコーチたちもスタッフも分かっていたんだけど、なかなか直らなかった」

──最後のリリーフはどうでしたか？

「だいぶ改善されていました。ランナーなしのときはよかった。けど、ランナーが出ると骨盤が後傾するクセが出てた。特に連投したときは、そうなってましたね。原因が何か、なぜ、骨盤が後傾するのかは分からない。おそらく体力不足だと思う」

──具体的にはどこが不足しているのですか。

「たぶん筋力と筋持久力が足りないのかなと。パワーはある。なければ160キロも出せない。朗希は体の柔軟性で投げたいタイプなので、筋トレをすると、それが硬くなる、しなやかさが損なわれると思い込んでるんでしょう。けど、筋肉はエンジンです。同じ出力を出すにしても、エンジンが大きい方が消耗は少ない。筋肉の回復力につながってくるので、先発は特にそこが必要です」

「そういう選手はいらないから浦和に行け」

──リリーフの適性は？

「朗希が現時点で50試合投げる姿は想像つかないです。本人もリリーフをやって、きついと思ったはず。自分は近鉄にいたときにリリーフしてましたけど、先発の方が全然、楽でしたから。連投しただけでダメージがあります。だれかがつくり上げたムードの中に自分が入っていって、いきなり100出すというのは経験しないと分からない。それを経験できたのは大きい」

──この1年で変わったと思いますか。

「絶対に成長してますよ。リリーフ起用を受け入れたことで、投げる気はあると思うんです。10月9日のフィリーズ戦で3イニング、36球を投げて中3日、13日のブルワーズ戦でも投げた。1安打2与四球で点は取られましたけど、ロッテにいたときの朗希なら投げてませんから。ブルワーズ戦では連投もしています。体調が万全ではないから投げないというのがなくなってきたってことじゃないですか。そうさせる雰囲気がやっぱり、メジャーのプレーオフにはあるんですよ」

──ロッテ時代は違ったと。

「朗希には、日本にいるときから何回か言ったことがあるんですけど、やっぱり経験しないと響かないですよ。CSをコンディション不良で投げないって本人が言ってきたときに、『いや、それはメジャーでは許されない。みんなプレーオフのために1年間、頑張ってきてるんやから、少々、どっか悪くても、メジャーの選手は投げるよ』と。返事？ いや、そのときはしなかったです。黙ったまま、何も言わなかったですね。なので『みなが一生懸命やっているときに、そういう選手はいらないから浦和に行け』と言ったら、悲しそうな表情を浮かべたんです。『なんや、おまえ、みんなと一緒にいたいんか』と聞くと『ハイ』と。『じゃ、もう一回、考え直してくれ』と言ったら、『投げます』と。だいたいポストシーズンの時期に体調が万全の選手なんていませんよ。そういう意味からいっても、朗希はたくましくなっている。山本が中1日でブルペンに行ったり、先発の翌日に連投した姿は絶対、響いてるはずです。基本的には勝ちたいと強く思っている選手なので。自分が最高のパフォーマンスができないのが嫌。どっちかといったら恥ずかしいと思ってる。だから完璧じゃないと投げないという思考になってたと思うんです」（つづく）

