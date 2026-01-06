【通貨別まとめと見通し】ユーロ円
【通貨別まとめと見通し】ユーロ円
先週のまとめ
先週のユーロ円は12月上旬の180円台から始まった上昇トレンドが継続。12月22日の高値184.92円をピークに、高値圏での保ち合いへと移行した。12月後半、日銀による利上げの織り込みが進む一方で、年末特有の流動性低下に乗じた円売りが優勢であった。 欧州中央銀行（ECB）の利下げサイクルが慎重になるとの見方から、ユーロは対ドル・対円で堅調に推移。184円台を維持する動きが目立った。
テクニカル分析
- **レジスタンス**:183.90～184.10円
- **サポート**: 182.40円 181.50～181.80円及び183.28 / 182.43
RSI (14)1月6日時点で50%を下回り始めた。これは上昇の勢いが消失し、売り圧力が勝り始めていることを示す。
MACD MACD線がシグナル線を明確に下抜けた。売りサインが点灯しており、下値を探る展開を裏付けている。
短期下落トレンド入り 1月2日の高値184.43円から、6日安値183.20円まで着実に高値・安値を切り下げている。
今週のポイント
まずは12月半ばの抵抗帯であった182.40円付近が意識される。ここを割り込むと、12月初旬のレンジである181.50～181.80円までの大幅な調整が現実味を帯びる。先週までの「ユーロ買い・円売り」の賞味期限は一旦切れたと見るべきである。今週は「戻り売り」を基本戦略としつつ、日銀の政策期待による円の独歩高（ユーロ円の下落）に警戒が必要な局面。
今週の主な予定と結果
ユーロ圏
01/06 18:00 サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値） （12月） 予想 52.6 前回 52.6 ）
01/07 19:00 消費者物価指数（HICP・概算値速報） （12月） 予想 0.3% 前回 -0.3% （前月比）
01/07 19:00 消費者物価指数（HICP・概算値速報） （12月） 予想 2.0% 前回 2.1% （前年比）
01/07 19:00 消費者物価指数（HICP・概算値速報） （12月） 予想 2.4% 前回 2.4% （コア・前年比）
01/08 19:00 消費者信頼感指数（確報値） （12月） 予想 -14.6 前回 -14.6
01/08 19:00 景況感指数 （12月） 予想 96.8 前回 97.0
01/08 19:00 生産者物価指数（PPI） （11月） 前回 0.1% （前月比）
01/08 19:00 生産者物価指数（PPI） （11月） 前回 -0.5% （前年比）
01/08 19:00 雇用統計 （11月） 予想 6.4% 前回 6.4% （ユーロ圏失業率）
01/09 19:00 小売売上高 （11月） 予想 0.1% 前回 0.0% （前月比）
01/09 19:00 小売売上高 （11月） 予想 1.6% 前回 1.5% （前年比）
ドイツ
01/06 17:55 非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値） （12月） 予想 52.6 前回 52.6
01/06 22:00 消費者物価指数（速報） （12月） 予想 0.4% 前回 -0.2% （前月比）
01/06 22:00 消費者物価指数（速報） （12月） 予想 2.1% 前回 2.3% （前年比）
01/06 22:00 消費者物価指数（速報） （12月） 予想 0.5% 前回 -0.5% （調和消費者物価指数（HICP）・前月比）
01/06 22:00 消費者物価指数（速報） （12月） 予想 2.2% 前回 2.6% （調和消費者物価指数（HICP）・前年比）
01/07 16:00 小売売上高 （11月） 予想 0.1% 前回 -0.3% （前月比）
01/07 16:00 小売売上高 （11月） 予想 0.2% 前回 1.3% （前年比）
01/07 17:55 雇用統計 （12月） 予想 6.3% 前回 6.3% （失業率）
01/07 17:55 雇用統計 （12月） 予想 0.6万人 前回 0.1万人 （失業者数）
01/08 16:00 製造業新規受注 （11月） 予想 -0.9% 前回 1.5% （前月比）
01/08 16:00 製造業新規受注 （11月） 予想 2.7% 前回 -0.7% （前年比）
01/09 16:00 鉱工業生産指数 （11月） 予想 -0.4% 前回 1.8% （前月比）
01/09 16:00 鉱工業生産指数 （11月） 予想 -0.9% 前回 0.8% （前年比）
01/09 16:00 貿易収支 （11月） 予想 163.5億ユーロ 前回 169.0億ユーロ
フランス
01/06 16:45 消費者物価指数（速報） （12月） 予想 0.3% 前回 -0.2% （前月比）
01/06 16:45 消費者物価指数（速報） （12月） 予想 0.9% 前回 0.9% （前年比）
01/06 17:50 非製造業PMI（確報・購買担当者景気指数） （12月） 予想 50.2 前回 50.2
01/07 16:45 消費者信頼感指数 （12月） 予想 90.0 前回 89.0
01/08 16:45 貿易収支 （11月） 前回 -39.18億ユーロ
01/08 16:45 経常収支 （11月） 前回 11.0億ユーロ
01/09 16:45 消費支出 （11月） 予想 0.1% 前回 0.4% （前月比）
01/09 16:45 鉱工業生産指数 （11月） 予想 -0.3% 前回 0.2% （前月比）
