¡¡£¶¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÄ¶¤È¤­¤á¤­♡ÀëÅÁÉô¡×¤Î¡Ö¤«¤Ê¤ß¤ó¡×¤³¤ÈÄÔÌî¤«¤Ê¤ß¤¬¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡ÄÔÌî¤Ï£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥¹¥Î¥Ü½é¿´¼Ô¡×¤Èµ­¤·¡¢Çò¤¤¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç³ê¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç¥¹¥Î¥Ü¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¤«¤Ê¤ß¤ó¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÀã¤è¤ê¤«¤Ê¤ß¤ó¤ÎÊý¤¬Çò¤¤¡¢¡¢¡¢¡ª¡×¡Ö¥¦¥§¥¢¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¦¡Á¡ª¡×¡Ö¤«¤Ê¤ß¤ó±¿Æ°¿À·ÐÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤«¤é¤¹¤°¾åÃ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£