Mrs. GREEN APPLEドキュメンタリー映画の“ロケ地”、味スタが写真公開 SNS「印象的なシーンでした」
Mrs. GREEN APPLEの公開中のドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』について、東京・味の素スタジアムが公式Xを更新。ロケ地提供で協力していたことを明かした。
【写真】味の素スタジアムが公開した“ロケ地”ショット
投稿で「11/28(金)から映画公開中の『#MGA_THEORIGIN』味の素スタジアムもロケ地として、撮影協力させていただきました」と公表。「ライブステージへ向かう通路が、ムビチケのデザインになってます」と説明した。また前の投稿では「Mrs. GREEN APPLEとスタッフの皆様、ご来館ありがとうございました」「次回はぜひライブでお待ちしています！」ともつづった。
この投稿に「印象的なシーンでした」「味スタでぜひライブを！」などのコメントが寄せられた。
ドキュメンタリー「THE ORIGIN」は、日本の音楽シーンをけん引する彼らの「今」と「その先」を追い、初めて“Mrs. GREEN APPLE”を知ることができる内容。『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』に向けて生まれた新曲「Variety」が誕生し、観客に届くまでの約300日に密着した内容。大森元貴（Vo／Gt）が同曲をゼロから創り上げる制作の瞬間までも初公開した。
また、同時公開されたライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』は、2025年7月に約10万人を熱狂させたミセス史上最大規模のスケールのライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」の圧巻のステージパフォーマンスをIMAX上映で再び体感することができる内容となっている。
