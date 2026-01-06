俳優舘ひろし（75）率いる舘プロの新年仕事始めの会が6日、都内事務所で行われ、舘はじめ所属タレントらが出席し、餅つきを行った。

今年4月で舘プロを立ち上げて5周年となる節目の年、舘は「楽しくやっていければいいかなと思います。私の抱負はまったくないんですが、流れに任せて生きていきたい」と笑い「映画作りに向けて少しずつ進んでいきたい」と語った。

21年に解散した石原プロモーションの新年会は餅つきが恒例で、舘プロも石原プロイズムを引き継ぎ、昨年から餅つきを始めた。

舘はトップバッターで、「よいしょ、よいしょ」のかけ声に合わせてきねを振り下ろし「頑張りました」と笑みを見せた。

舘は、所属俳優の池田努、小越勇輝、青柳尊哉、増本尚、竹内夢、黒川想矢がきねを手にする姿を見守りながら「腰をいれた方がいい」「よそ見するな」などと声をかけていた。

つきあがった餅は、雑煮、ぜんざい、きなこ、磯辺などの食べ方で振る舞われ、舘は「おすすめは、からみ餅です。皆さん食べていってね」と勧めていた。

餅つきの感想を聞かれ、池田が「1年ぶりで練習する機会もないのに、なぜかうまくなってて驚きました」と言うと、増本は「舘さんが教えてくださったのでスムーズにいきました」。

小越は「今年も始まったと実感しました」、青柳は「筋トレの成果が出ました」と笑った。小さなきねを手にした竹内は「来年は大きいもので。筋トレ頑張りたい」と言い、黒川は「去年ヘタだな、って言われたんですが、今年は言われなかった」とホッとした表情を見せた。

今年、舘は映画「免許返納！？」（河合勇人監督、6月19日公開）が控えるなど、仕事も好調で「駆け抜けます！」と宣言した。