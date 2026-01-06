旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博し、チャンネル登録者数77万人超の人気YouTuberいけちゃん（28）が6日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。成人式の時の写真を公開した。

「高校を卒業して、10年！！」と前置きした上で「激鬱で成人式も(大学の)入学式＆卒業式も何も参加しなかった私が、やっと同窓会に行けるくらい元気になりました」と記述。「当時の写真(左)、多分これしかない」とつづり、当時の写真と現在の写真、両方をアップ。10年前とみられる写真はおかっぱ気味の髪形でメガネをかけていた。

このポストに対し「美人さんになったね〜漫画でよくあるやつ」「やっぱり高校時代も可愛いですね 幼い感じが良きです 今のいけちゃんは可愛いより美人って表現が合ってますね」「どちらも素敵ないけちゃんであることに変わりはありません」などと書き込まれていた。

いけちゃんは今年に入って「新年に乾杯！」と題した動画で、「今年は等身大でいかせてもらいます」と前置きした上で「いけちゃん改め、池端茉央です」と本名を明かした。

いけちゃんは秋田高卒業。秋田高は県内トップ高で、東北6県でも有数の県立名門校。大学では建築工学を学び、卒業後の2023年には1級建築士の試験に合格。“ぼっち系”ユーチューバーとして活動。昨年12月10日にグラビア引退作となる写真集「Afterglow」（講談社）を発売。