アドワー株式会社は、RAW現像ソフト「SILKYPIX Developer Studio Pro12」を特別価格で入手できる「SILKYPIX 新年福袋 2026」を1月6日（火）から提供している。

「SILKYPIX Developer Studio Pro12 パッケージ版」を中心に、ユーザーズガイド、カメラストラップ、マルチケースをセットにした限定パッケージ。通常3万2,890円相当の内容を2万円で販売中だ。パッケージ版だけの価格を考えても、通常より6,840円安く入手できることになる。

セール期間は1月8日（木）まで。限定数は30セット。

福袋に含まれるカメラストラップは幅35mm、長さ約104～125cmの比較的大きなサイズのもの。SILKYPIXロゴ入りマルチケースは、SDメモリーカードやケーブル類の収納を想定した非売品になる。

「SILKYPIX Developer Studio Pro12」は、豊富な調整機能を特徴とするRAWデータの現像ソフト。ダウンロード版は2万5,300円、パッケージ版は2万6,840円となっている。

セール名

SILKYPIX 新年福袋 2026

セール期間

2026年1月6日（火）～ 1月8日（木）

限定数

30セット

内容物

価格

SILKYPIX Developer Studio Pro12 パッケージ版 SILKYPIX Developer Studio Pro12 ユーザーズガイド SILKYPIXロゴ入りカメラストラップ 非売品 SILKYPIXロゴ入りマルチケース

2万円