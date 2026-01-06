15時の日経平均は571円高の5万2404円、ＳＢＧが90.65円押し上げ 15時の日経平均は571円高の5万2404円、ＳＢＧが90.65円押し上げ

6日15時現在の日経平均株価は前日比571.74円（1.10％）高の5万2404.54円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1344、値下がりは226、変わらずは29と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を90.65円押し上げている。次いでファストリ <9983>が81.83円、アドテスト <6857>が72.20円、信越化 <4063>が40.28円、東エレク <8035>が26.07円と続く。



マイナス寄与度は19.55円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、イビデン <4062>が12.57円、第一三共 <4568>が8.52円、住友電 <5802>が7.19円、大塚ＨＤ <4578>が7.02円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は医薬品、電気・ガスの2業種のみ。値上がり率1位は石油・石炭で、以下、証券・商品、不動産、銀行、鉱業、保険と続いている。



※15時0分8秒時点



株探ニュース

