1950年代のスヌーピーをコミックから抜粋！「MILKFED.」コラボ第2弾のニットカーデとフーディがかわいい
1995年設立のファッションブランド「MILKFED.(ミルクフェド)」から、待望の「PEANUTS(ピーナッツ)」コラボ第2弾が登場！前回のコラボでは即完売となったニットカーディガンに加え、ユニセックスで着用できるフーディと、計2型のラインナップを紹介する。
【写真】「PEANUTS」と「MILKFED.」のコラボ第2弾を見る
■細部にまで凝りに凝ったデザインに惚れ惚れ。前回完売したニットカーデが装いも新たに再登場
絶妙な丈感とこだわり抜かれたディテールが大好評で、昨年のコラボでは即完売となった「MILKFED. × PEANUTS KNIT CARDIGAN」(各1万3200円)がリデザインされて再登場。
第2弾の新作デザインでは、袖にあしらわれたブランドロゴやハート型のボタンはそのままに、1950年代のコミックから引用されたアートを前身頃とバックにそれぞれ配置。カラーもブラックとオフホワイトの2色展開で、前回のカーデを手に入れることができた人も新鮮なはずだ。
■アクティブな印象を与えるフーディは、カップルや友だちとリンクコーデを楽しみたい！
「MILKFED. × PEANUTS HOODIE」(各1万2100円)は、女の子ならゆるっと着られるビッグサイズ。1950年代のコミックから抜粋されたちょっぴりシュールなワンシーンをフロントに大きくプリントし、フードにはブランドロゴ、袖口にはスヌーピーの刺しゅうをあしらっているのがポイント。
カラーはオフホワイトとチャコールの2色で、どちらも性別や年齢を問わない落ち着いた発色。彼とおそろいで楽しむのもよし、もちろんシェアするのもよし。
以上のアイテムが気になる人は、「CHARADINATE(キャラディネート)」から購入方法をチェックして。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
