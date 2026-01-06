¥Õ¥£¥Õ¥£¡¡¡ÖÂ©»Ò¤¬21ºÐ¤Ë¡×¿Æ»Ò2S¸ø³«¡¡¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥¨¥¸¥×¥È½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¡Ê49¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥Õ¥£¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢Â©»Ò¤¬21ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Â©»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¥¬¥à¥·¥ã¥é¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÂç¿Í¤Ë¡Ä¤â¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤º¤Ã¤È·¯¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÊì¿Æ¤ò¤¤¤Ä¤âÂ¦¤Ë¤¤¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡£¤¢¤È¤É¤ì¤¯¤é¤¤¥Þ¥Þ¤È°ì½ï¤Ëµï¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡¢·¯¤È²á¤´¤¹Æü¡¹¤¬ÊõÊª¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂ©»Ò¤Î»Ñ¤¬ÂçÈ¿¶Á¡£¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÃËÁ°¡×¡ÖÂ©»Ò»á¡ª¥®¥ã¥ó²Ä°¦¡ª¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£