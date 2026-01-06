６日午前に島根県東部を震源とする最大震度５強を観測した地震では、建物の外壁や天井の一部が落下するなど、各地で被害が確認されている。

鳥取県米子市役所では、６階建て庁舎の少なくとも４か所で天井のパネルの一部が落下したり、外れたりした。３階の事務室では、長さ約１メートル３０、幅約４０センチの天井パネル９枚が落ちたが、当時、部屋にいた職員にけがはなかった。地震発生後、市は来庁者を庁舎の外に避難させ、午後１時まで安全確認のため、窓口業務などの市民サービスを停止させる措置を取った。

また同県伯耆（ほうき）町上細見地区では、地震の揺れの影響で、民家の石垣や塀が崩れるなどの被害が相次いだ。

震度５弱を記録した鳥取県日吉津村富吉の墓地でも、一部の墓の灯籠が倒れた。家の墓が心配になって訪れた近くの会社員男性（５２）は「我が家の墓は被害を免れたが、激しい横揺れに地震の恐ろしさを実感した」と振り返った。

松江市殿町では、空きビルの外壁の一部が約１５メートルの高さから隣の駐車場に落下した。けが人はいなかったが、駐車場の植木が折れた。

現場は、島根県庁の南東約３００メートルで、商店や飲食店が並んだ通行人が多い場所。駐車場を管理する南殿町商店街振興組合の坂本拓三理事長（６５）によると、ビルの老朽化で、以前から外壁落下を懸念する声が挙がっていたといい、「さらに落下する恐れがあり、このままにしておけない。市と対応を相談する」と話していた。