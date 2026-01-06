歌手で女優の酒井法子（54）が5日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。26歳になった一人息子から最近怒られたことを明かす場面があった。

この日はかつての事務所の先輩である歌手の早見優と出演。自身の食事について話をする中、酒井は「悔やみますね。ずっと悔やんでます。どっちかっていうとネガティブです」ともらした。

そのうえで、「この間、息子に怒られまして。“ママってさ、凄い早く食べるじゃん。それマジでやめたほうがいいよ”って言われて。“初めて会って、みんなびっくりしちゃうのは、凄い早く食べちゃうこと。だから、よくかんで”って。まず言われて」と苦笑した。

さらに「そこから、彼は“ママは今ここにいない”」って言うんですよ。だから、“一緒にいても先のこと考えてたり、前のことを考えたり。それが僕はすごく嫌だ”って言われて」と続けた。

これに、早見は「息子さんおいくつなの？」と質問。酒井は「26（歳）になりました」と応じると、早見は「26歳の息子さんいらっしゃるの！？びっくり」と驚き。

「“ずっと言わなかったけど”って。それを言われた時に、ハッとしまして」と酒井。「まずその早食いが絶景って言われて、ゆっくり食べるようにしたんです。その次に「ママはここにいない、今にいない」って言われて。いや、ほんとそうだなと思って反省をいたしまして。“もっと丁寧に生きなさいよ”って言われまして」と明かした。

早見は「でもさ、凄い見てくれているってことだよね。ママ、大好きなんだ」と感心。酒井も「そうですかね。もう感じるんじゃないですか。“ああ、世話しない母親”って」と笑った。