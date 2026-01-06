RKK

1·î6ÆüÌ¤ÌÀ¡¢·§ËÜ¸©»³¼¯»Ô¤Î¹ñÆ»3¹æ¤ÇÂç·¿¥È¥ìー¥éー¤¬ÊâÆ»¶¶¤Î¶¶µÓ¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂç·¿¥È¥ìー¥éー¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿ÊâÆ»¶¶ ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¸Ä½ê¤¬·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë

¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼ÖÎ¾¤ÈÊâÆ»¶¶¤Î³¬ÃÊÉôÊ¬¤ÎÅ±µîºî¶È¤Î¤¿¤á¡¢¹ñÆ»3¹æ¤Î¡Ö»³¼¯»ÔÆüÎØ»ûÁ°¸òº¹ÅÀ～»³¼¯»ÔÀ¾¾åÄ®¸òº¹ÅÀ¡×´Ö¤ÎÌó2.2㎞¤¬Á´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢6Æü¸á¸å2»þ¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¸½¾ì¤Î¡ÖÈ¬È¨²£ÃÇÊâÆ»¶¶¡×¤ÏÅöÌÌ¤Î´ÖÄÌ¹Ô¤Ç¤­¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Ï¡¢¶á¤¯¤Î¡Ö·§Æþ¸òº¹ÅÀ¡×¤ä²£ÃÇÊâÆ»¤òÄÌ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£