外務省は、フランスにある「パリ国際大学都市」の日本館について、約３０年ぶりとなる大規模改修に着手する。

パリ国際大学都市には日本人を含む世界各国の研究者や芸術家が住んで交流を深めており、２０２９年の開館１００周年に向け、日本人研究者らの拠点機能を維持したい考えだ。

日本館は地上７階の建物で、１９２９年にフランスで日本人芸術家を支援していた実業家・薩摩治郎八（１９０１〜７６年）が私財を投じて建設した。薩摩の設立した財団が、居住者からの家賃収入などで運営しており、運営費の一部は政府も支出している。

過去には、数学者の岡潔（１９０１〜７８年）や建築家の前川国男（１９０５〜８６年）のほか、三木武夫元首相も一時期居住した。画家の藤田嗣治（１８８６〜１９６８年）が寄贈した絵画など貴重な文化財も飾られ、現在は日本人約４０人を含む計約７０人の研究者らが入居している。

日本館では１９９５〜９８年に改修工事が行われたが、近年は空調設備や配水管の老朽化、屋根瓦の破損などが目立ち、バリアフリー対応もされていなかった。現在も日々、各国の居住者が交流に訪れ、講演会やシンポジウム、研究発表などが行われていることから、改修が急務となっていた。

こうした状況を踏まえ、外務省は、２０２５年度の補正予算に約２億７０００万円の改修費を計上。２５年度中に工事を始め、２９年までに改修を終わらせたい考えだ。担当者は「改修を進め、日本の文化や学術分野の発展の下支えをしたい」と話している。

パリ国際大学都市は、パリ大学をはじめとする首都圏の高等教育機関や研究機関に在籍する各国の学生や研究者、芸術家らに宿舎を提供し、文化・学術交流をすることを目的に１９２５年に開設された。米国館やカナダ館などもあり、現在は約１万２０００人が暮らす。