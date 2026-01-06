歌手の前川清（77）が、6日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。自身の歌の変化について語った。

自身の昔の歌を時々聞くことがあるという前川。「よく最近旅番組に出ますと、ファンの方がいらっしゃって」と切り出し、ファンから「デビュー当時から前川さんが好き」「ただ最近下手になってるよ」と言われることを明かすと、司会の黒柳徹子は「そんなこと言うの！？ファンの方が」と驚いた。

しかし前川は「それを言われるのが大好きなんですよ、自分でめちゃくちゃうれしくなって」と説明。ファンの「下手っていうより声が出なくなった。前はいつ終わるのかと思ったけど、今はプツッと切れる」との指摘に、前川は「たしかにそうだなあということで、それほどまでに好きで聞いてらっしゃるんだな」と感謝するという。

そんな前川に、黒柳は「ちょっとやってみていただいていい？」とリクエスト。戸惑いながらも、代表曲「長崎は今日も雨だった」を一節披露した前川は「今日も〜雨だった〜ってプツッと切れる」と解説。黒柳は「相当切れますね。何なの？」と不思議がった。

すると「息切れっていうヤツですかね」と前川。「デビュー当時はもっと（声が）高かったんですよ」と振り返り、「昔は（ロングトーンの）終わり方を気にしない、人生と一緒ですかね」と笑いを誘った。

とはいえ「最近はガサついててきたり」と喉の不調が気になるようで、「ステージに立つと調子いい悪いがその日によって違う。だからお客様にまず1曲、“長崎は今日も雨だった”を歌う。その時に終わりで“申し訳ございません、今日は調子悪いです”」とお詫びすることを明かすと、黒柳は「そんなこと言っちゃうの！？」と仰天。「今日は調子が悪い日ですので、まあ年を取って、ひとつの味だと思って」と苦笑いしていた。