HARIO¤Î¡ÖV60 NEO¡×¤ò1¥ö·î»È¤Ã¤¿ÀµÄ¾¥ì¥Ó¥å¡¼¡£Ã¯¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃê½Ð¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«
ROOMIE 2025Ç¯10·î22Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
2025Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëHARIO¤Î¡ÖV60 ¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼ NEO¡×¡£
È¯ÇäÆü¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢Ìó1¥ö·î¤¸¤Ã¤¯¤ê»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
HARIOÂÔË¾¤Î¿·ºî¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼
¡ÖV60 ¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼ NEO¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¾ºî¡ÖV60 ¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Î20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¥â¥Ç¥ë¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï1¡Á2ÇÕÍÑ¤Î¡Ö01¡×¤È¡¢1¡Á4ÇÕÍÑ¤Î¡Ö02¡×¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¾®¤Ö¤ê¤Ê01¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂÎ¤Ï·ÚÎÌ¤ÇÇ®¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿¥È¥é¥¤¥¿¥óÀ½¡£Á´ÂÎ¤¬¥Þ¥Ã¥È¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼Á´ÂÎ¤ËÅù´Ö³Ö¤ÇÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿72ËÜ¤Î¶ËºÙ¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥ê¥Ö¡ª
Åò¤ÎÎ®¤ì¤ä¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤È¤Îµ÷Î¥¡¢¥Ð¥¤¥Ñ¥¹ÎÌ¤òÀºÌ©¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¡ÖÅò¤¬ºÇ¤âÂ®¤¯¡¢¸úÎ¨¤è¤¯Íî¤Á¤ë¹½Â¤¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÄìÉô¤Ç¤Ï9ËÜ¤Î¥ê¥Ö¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¡¢Åò¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËÈ´¤±¤ëÀß·×¤Ë¡£
¤ªÅò¤ÎÂÚÎ±¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ç»¨Ì£¤ä¥¨¥°¤ß¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¥ì¥·¥Ô¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¼ÂºÝ¤ËÆ±¤¸¥ì¥·¥Ô¤ÇÃê½Ð¤·¡¢¡ÖV60¡×¤È¡ÖNEO¡×¤Î°ã¤¤¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¡¾Ú¥ì¥·¥Ô¡Û¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼Ê´¡ÊºÙÈÔ¤¡Ë 12.5g¡¦¤ªÅò 200ml
1ÅêÌÜ¡Ê0:00¡Ë¡§40ml¤òÁ´ÂÎ¤ËÃí¤¤¤Ç¾ø¤é¤¹2ÅêÌÜ¡Ê0:40¡Ë¡§100ml¤Þ¤ÇÃí¤°3ÅêÌÜ¡Ê1:10¡Ë¡§150ml¤Þ¤ÇÃí¤°4ÅêÌÜ¡Ê1:30¡Ë¡§200ml¤Þ¤ÇÃí¤°
·ë²Ì¤Ï¡ÖV60¡×¤Ï3Ê¬12ÉÃ¡¢¡ÖNEO¡×¤¬2Ê¬38ÉÃ¤È¡¢¡ÖNEO¡×¤Î¤Û¤¦¤¬30ÉÃ°Ê¾å¤âÂ®¤¯Íî¤ÁÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤½¤³¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¤É¤Á¤é¤Î¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤âÍî¤ÁÀÚ¤ê¤¬2Ê¬30ÉÃÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÈÔ¤ÌÜ¤òÄ´À°¡£
¤½¤Î¾å¤ÇÌ£¤Î°ã¤¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
º£²ó»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìª´»¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê´»µÌ·Ï¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È´Å¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥ë¥ï¥ó¥À¡£
¤É¤Á¤é¤â¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖV60¡×¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¡¢°ìÊý¤Î¡ÖNEO¡×¤Ï¡¢¤è¤êºÙÈÔ¤¤ÇÀ®Ê¬¤òËþÊ×¤Ê¤¯Ãê½Ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Å¤ß¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¬¥Ä¥ó¤ÈÆÍ½Ð¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡ÖV60¡×¡¢´Å¤ß¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡ÖNEO¡×¤È»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡ª
1¥ö·î»È¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢HARIO¤Î¡Ö¿»ÄÒ¼°¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼ ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£
¸ø¼°¤Ç¤â¡Ö¸ß´¹À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÂÎ¤ÈÅÚÂæ¤¬Ê¬Î¥²ÄÇ½¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»È¤¤Êý¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¼ê·Ú¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ð¤«¤ê»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÖV60¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¦¥á¥Æ¥ª 01¡×¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£
¤È¤Ë¤«¤¯Ãê½Ð¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Ê´¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯ÈÔ¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ®Ê¬¤òÃê½Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥ì¥·¥Ô¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢12.5g¤Î¶ËºÙÈÔ¤¤ÎÊ´¤Ë190ml¤Î¤ªÅò¤ò°ìµ¤¤ËÃí¤°¤À¤±¡£
1Ê¬50ÉÃ¤Ç·Ú¤¯³ÉÙÂ¤·¡¢2Ê¬¤Á¤ç¤¦¤É¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤·¤ÆÃê½Ð´°Î»¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÊýË¡¤Ê¤éÃê½Ð¤Î¥Ö¥ì¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤ÊÆ¦¤Ç¤âÈ´·²¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥«¥Ã¥×¤Ë¡£
»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤Ä«¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹âµé¤ÊÆ¦¤ò¾¯¤·¤À¤±Çã¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê·Ú¤Ê¤Î¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤Þ¤µ¤ËHARIO¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photo: ¥·¥é¥¯¥Þ