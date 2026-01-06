

NHKの音楽番組『SONGS』が放送開始から20年目を迎え、通算放送回数が700回に達することを記念し、DREAMS COME TRUEによるスペシャルライブを東京・渋谷のNHKホールで開催すると発表した。

2007年に放送を開始した『SONGS』は、クオリティの高い音楽を届ける番組として親しまれ、今年で節目の20年目を迎える。今回の「SONGS 700回スペシャル DREAMS COME TRUE」では、番組の顔である「番組責任者」の大泉洋が司会を務め、アニバーサリーイヤーを華やかに彩る。

ライブの開催概要および観覧申込の詳細は以下の通り。開催日時：2026年2月26日（木）午後7時開演会場：NHKホール（東京都渋谷区神南）観覧申込：入場は無料。専用の申し込みサイトで、2026年1月21日（水）正午から1月29日（木）午後11時59分まで受け付ける予定となっている。

なお、本公演の模様は後日放送される予定だが、放送日時は未定となっている。最新の開催情報や申込方法の詳細は、NHKのイベントホームページ等で随時更新される。

NHKは、荒天などの影響による公演中止の可能性や、事情による出演者・演出の変更があるとして、最新情報を確認するよう呼びかけている。