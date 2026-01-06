就活交通費と引越費用を支援！下妻市「地方就職学生支援金」

茨城県下妻市は、学生等のUターン・Iターン・Jターン就職を促進するため、「下妻市地方就職学生支援金」制度を実施しています。

東京圏在住の学生が茨城県内の企業等へ就職活動を行う際の交通費に加え、下妻市への移住に必要な引越し費用も支援する制度です。

下妻市「下妻市地方就職学生支援金」

対象者：東京都内に本部がある大学・大学院に通う東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)在住の学生

支援内容：就職活動の交通費支援、下妻市への移住費用の支援

都市部への若者の一極集中が進む中、地方企業の人手不足解消と市内への移住・定住を図るために設けられた新制度です。

「実家から近い地方で働きたい」「生活コストを抑えて自然のある環境で暮らしたい」と考える学生にとって大きな負担となる、面接のための往復交通費や新生活の引越し費用を補助。

在学中から申請が可能で、就職活動段階から移住までを一貫してサポートすることで、地方就職へのハードルを軽減します。

本制度の柱の一つ目は、就職活動支援としての「交通費」補助です。

茨城県内に事務所または事業所を有する企業等の採用活動(選考面接等)に参加するための交通費に対し、上限4,260円を支給します。

企業から支給がある場合は、その額を差し引いた上で上限額までが支援されます。

二つ目の柱は、移住に伴う「移転費(引越し費用)」の支援です。

下妻市へ移住する際にかかる引越し業者への支払いや荷物輸送費等が対象となります。

領収書等で最低限の実費であることが証明できる場合は、実際に要した費用の全額を支給。

証明できない場合でも、「実際に要した費用」または「66,000円」のいずれか低い額が支給されます。

制度の主な要件と対象者

支援を受けるには、移住等および就業に関する要件を満たす必要があります。

主な対象は、東京都内に本部がある大学・大学院の東京圏キャンパスに原則4年以上在学し、卒業・修了後に下妻市へ移住する方です。

就業に関しては、勤務地が茨城県内に所在する企業等(官公庁等を除く※県内官公庁は対象)に、週20時間以上の無期雇用契約で就職することが条件となります。

また、下妻市に申請日から5年以上継続して居住する意思を有していることが求められます。

茨城県下妻市の環境とアクセス

下妻市は、筑波山を望む豊かな自然と、都心から約60km圏というアクセスの良さを兼ね備えたまちです。

市内には砂沼などの水辺空間や公園があり、オフタイムのリフレッシュに最適。

また、梨やメロン、ローズポークなどの特産品も豊富で、日常の食生活も充実しています。

アクセス面では、つくばエクスプレスと関東鉄道常総線を乗り継ぐルートや、常磐自動車道を利用するルートなどが整備されています。

自然環境と都市機能が調和した、ゆとりある生活環境が魅力です。

就職活動から新生活のスタートまで、金銭的な負担を軽減するサポート制度。

茨城県での就職と下妻市での暮らしを実現する強力な後押しとなります。

下妻市「下妻市地方就職学生支援金」の紹介でした。

