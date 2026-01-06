第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で５区を走り、１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークした青学大・黒田朝日（４年）。黒田の父・将由（まさよし）さんは法大１年時の０１年箱根駅伝１区で３位と好走し、徳本一善氏と「オレンジエクスプレス」を編成した名選手として知られている。その「黒田パパ」将由さんと大学時代に対決したことがある人気俳優が、懐かしショットを披露した。

６日までにインスタグラムを更新し「箱根駅伝同期会」を開催したことを報告したのは、俳優の和田正人（４６）だ。和田は日大時代に１９９９年度大会９区９位、０１年度大会で９区５位で箱根路を駆け抜けた、元箱根ランナーだ。

和田は「箱根駅伝同期会」の様子を明かし「最近、徐々に人数が増えてます。笑 誰かが持ってきてた、東京国際大リチャード・エティーリが先日の箱根駅伝で実際に履いてたシューズ。グラスと重さ比べしたらこんな感じです。軽ッ！！笑」とシューズを持ってみせた。

続けて「そして、もの凄（すご）く懐かしい写真が出てきました。４年の関東インカレ５０００ｍ決勝の結果。黒田パパに４秒負けてるやん…１００００ｍの２日後だから記録はこんなもんか。笑」とつづり、「黒田パパ」将由さんと同じレースで走った時の電光掲示板をアップした。法大・将由さんは５位、和田は７位。ちなみに１位は徳本一善氏だ。

フォロワーは「黒田パパと同じ時代に頑張っていたんですね！！すごい！」「あらためてすごい方だと思いました」「青学の黒田兄弟のパパさんのエピソード聞けて嬉しいです」「懐かしい名前が並んでいて当時を思い出します！」と驚いていた。