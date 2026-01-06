和田アキ子“賞レース”『AKO-1GP』で辛口審査「なんか残念やな」 自由すぎる言動＆意外な事実も「最近、キャメラって言わなくなった」
4日放送のTBS系『アッコにおまかせ！』（毎週日曜 前11：45）では、和田アキ子を題材としたネタで最も面白い芸人を決める「AKO-1GP」を開催。和田アキ子が、辛口審査を行った。
【写真】辛口評価も！『AKO-1GP』初代王者が決定
出場者は、マシンガンズ、ニッポンの社長、トム・ブラウン、きつね、Mr.シャチホコ…人気と実力を兼ね備えた『おまかせ！』準レギュラーの芸人たちがしのぎを削った。優勝賞金は40万円となった。
審査前、和田は「初代チャンピオンって、番組が3月に終わるのに」と笑顔でチクリ。和やかなムードの中、トップバッターはトム・ブラウンが務めた。トム・ブラウンのネタ中に、和田が「ダメ！」と合いの手を入れると、共演者から「アッコさん！」とツッコミが入るなど、自由すぎる言動も見られた。
トム・ブラウンのネタに、和田は「前回の箱根（以前ネタ見せした際の時）より数段面白い！」と絶賛。Mr.シャチホコには「完全に歌のものまねで来ると思っていたけど、ちゃんと対応していて」と賛辞を送りつつ「私、最近（カメラのことを）『キャメラ』って言わなくなった（笑）。昔、アメリカで友だちと遊んでいた時に、ロスで『キャメラ』って覚えたんだけど…」と驚きの事実も明かした。
ひときわ辛口となったのは、きつねに対して。和田は「本当にね…ホリプロの後輩やからね」と前置きした上で「違うネタやってくれるかと思ったら、やっぱり音出すだけのネタやったな。面白いねんけど、なんかちゃうねんな。なんか…なんか残念やな」と笑顔でバッサリ。ニューヨークは「今の賞レースに足りないの、これなのよ！」とウキウキしていた。
【写真】辛口評価も！『AKO-1GP』初代王者が決定
出場者は、マシンガンズ、ニッポンの社長、トム・ブラウン、きつね、Mr.シャチホコ…人気と実力を兼ね備えた『おまかせ！』準レギュラーの芸人たちがしのぎを削った。優勝賞金は40万円となった。
トム・ブラウンのネタに、和田は「前回の箱根（以前ネタ見せした際の時）より数段面白い！」と絶賛。Mr.シャチホコには「完全に歌のものまねで来ると思っていたけど、ちゃんと対応していて」と賛辞を送りつつ「私、最近（カメラのことを）『キャメラ』って言わなくなった（笑）。昔、アメリカで友だちと遊んでいた時に、ロスで『キャメラ』って覚えたんだけど…」と驚きの事実も明かした。
ひときわ辛口となったのは、きつねに対して。和田は「本当にね…ホリプロの後輩やからね」と前置きした上で「違うネタやってくれるかと思ったら、やっぱり音出すだけのネタやったな。面白いねんけど、なんかちゃうねんな。なんか…なんか残念やな」と笑顔でバッサリ。ニューヨークは「今の賞レースに足りないの、これなのよ！」とウキウキしていた。