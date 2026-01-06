お笑いコンビ、ウエストランド井口浩之（42）が、6日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。天才だと思う芸人を語った。

MCの井口と、とろサーモン久保田かずのぶが今年本音を聞きたい人にオファーする「キャスティングプレゼン」企画。井口は狩野英孝の名前を挙げると、「天才だと思う。ずっと面白い。天性の愛され力と、自分が芸人をやる上で意識していることについて聞いてみたい」と文章で紹介した。

井口は狩野を「とにかく愛され力がすごいじゃないですか」と称賛。「結構なことしましたからね」と過去のスキャンダルに触れつつ、「でも芸人仲間も好きだし、スタッフさんからも愛されてるし、見ている人からも愛されているし。何度かいろんなスキャンダルがあってもまた戻ってきてやってる」とオファーが絶えないことに感嘆した。久保田も「何か守られてるよな、ずっと。すごいよな」と感心しながら「ちゃんと大喜利とかも実は強い」と芸人としての実力も評価した。

狩野のYouTubeでのゲーム配信が大ウケしていることについても「一生懸命やってるだけなのに、とんでもない奇跡が起きて。何であんなに奇跡が何回も起きるんだよ！」と井口。久保田も「神の子どもやねん。この人は神様の子ども」と笑っていた。