飼い主さんが帰宅したら、ワンコが眠そうなお顔でしっぽを振っていて…？明らかに寝起きなのにお出迎えしてくれる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で24万8000回再生を突破。「可愛すぎる」「愛おしい」といった声が寄せられています。

【動画：家に帰ったら『寝起きの犬』がお出迎えしてくれて…尊すぎる『おかえりなさいの光景』】

寝起きでお出迎えに来たワンコ

TikTokアカウント「shirochalife_」に投稿されたのは、マルチーズ×トイプードルのMIX犬「チャチャ」ちゃんが飼い主さんをお出迎えする様子です。ある日、飼い主さんが帰宅すると、玄関のそばの階段にチャチャちゃんが立っていて、しっぽをブンブン振って歓迎してくれたとか。

ところがチャチャちゃんのお顔をよく見ると、お目目がショボショボしていて明らかに眠そうです…！飼い主さんは「絶対寝起きでしょ。今起きたでしょ」と確信して、ジワジワと笑いが込み上げたそう。

健気な姿が愛おしい

しばらくするとチャチャちゃんは「眠すぎて、もう無理…」とばかりに階段にお座りし、ほとんどお目目が開いていない状態になってしまったとか。

本当はまだ眠っていたかったのに、飼い主さんに「おかえりなさい」を伝えるために、睡魔に抗って玄関に駆けつけてくれたのでしょう。その健気さと優しさが、たまらなく愛おしいです。飼い主さんも「可愛すぎだろ。ありがとう」と、チャチャちゃんの愛を感じる行動にキュンとしたそうですよ。

この投稿には「しっかり尻尾振ってるの可愛い」「健気で泣けてくる」「こんな愛は他にないよね」「眠たい犬からしか得られない栄養がある」といったコメントが寄せられています。

お見送りはしない派？

別の日には、飼い主さんが外出する時の様子が投稿されています。チャチャちゃんは寝起きでもお出迎えにきてくれるくらいだから、お見送りもしてくれるはず。…と思いきや、階段の上から様子を見ているだけで、お見送りのために下りてきてはくれなかったとか。

そして同居犬の「シロ」ちゃんも同様に、階段から「行っちゃうの？」と言わんばかりの視線を送っているだけ。飼い主さんは少し寂しかったようですが、2匹は大好きな飼い主さんにどこにも行ってほしくないからお見送りを拒否していたのかもしれませんね。

チャチャちゃん＆シロちゃんの可愛い姿や、飼い主さんとの愛に溢れた日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「shirochalife_」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shirochalife_」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。