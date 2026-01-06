ママとおじいちゃんへの対応が違い過ぎるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で12万6000回再生を突破し、「反応がわかりやすいｗ」「塩対応に笑ったｗ」「あからさまに対応が違ってる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ママの帰りを待ちわびる犬→先におじいちゃんが帰宅した結果…まさかの『露骨すぎる対応の差』】

ママの帰りを待ちわびる犬

Instagramアカウント「kurumitaan」の投稿主さんは、ティーカッププードルの『くるみ』ちゃんの日常を紹介しています。この日、くるみちゃんは、お留守番をしていたといいます。寂しそうに玄関を見つめるくるみちゃんには、待ち人がいるよう…。

すると、突然ドアが開き、おじいちゃんが登場しました。しかしくるみちゃんの反応はいまいち…。実は、くるみちゃんが待っていたのはおじいちゃんではなくママ！！普段からママのことが大好きなくるみちゃんは、家族の中でもママだけを待ちわびていたのです。

先におじいちゃんが帰宅した結果…

おじいちゃんは、くるみちゃんのためのオヤツを手にしているようでした。嬉しそうにくるみちゃんに見せますが、くるみちゃんは避けるばかりで近寄ってくることすらありません…。迷惑そうに一瞥する姿に、思わず笑ってしまうほど…！！

おじいちゃんを振り切ったくるみちゃんは、再び玄関へ戻りました。「今、それどころじゃないの」と言わんばかりの態度で、改めてママを待つことに。行き場のなくなったおじいちゃんに思いを馳せると切なくなってしまいそう…。

ママへの愛情表現にほっこり

そこへ、やっとママが帰宅しました。くるみちゃんはクルクル回りながら大喜び！！さきほどのおじいちゃんへの塩対応が嘘のように、愛嬌を振りまきながらママをお出迎えしたといいます。

ママが部屋へ入ってくると、くるみちゃんも隣を死守しながら一緒に部屋へ。ママが腰を下ろすと、嬉しそうに抱き着いてきたそうです。

おじいちゃんにとってはちょっぴり寂しい結果となってしまいましたが、おじいちゃんが嫌いなのではなく、ママが大好きすぎるのかもしれませんね♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「ママさんのことが大好きなんですね」「うれしさが痛いほど伝わってきて愛おしい」「可愛すぎるしかコメント出来ません」などたくさんの反響がありました。

Instagramアカウント「kurumitaan」には、くるみちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。自宅では保護猫の預かりボランティアも行っているようで、猫ちゃんとの可愛いやりとりも…♪癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kurumitaan」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。