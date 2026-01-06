米クアルコム（Qualcomm）は、ラスベガスで開催中のCESで、Snapdragon Xシリーズの最新プラットフォーム「Snapdragon X2 Plus」を発表した。搭載デバイスは主要メーカーから今年上半期に発売予定。

第3世代のOryon CPU搭載

Snapdragon X2 Plusは第3世代のQualcomm Oryon CPUを採用。3nmプロセスで製造され、最大10コア、動作周波数は最大4.0GHz。

従来のモデルと比較してCPU性能は最大35％向上し、消費電力は最大43％低減した。また、バッテリー駆動時でもパフォーマンスが低下しない設計となっている

80TOPSのNPUでAI体験を強化

AI処理を担うNPUは80TOPSの性能を備え、ノートPC向けとして最高速を謳う。次世代のエージェンティック体験（Agentic experiences）やシームレスなマルチタスクを実現する。

グラフィックス性能は前世代から最大29％向上し、最大3台の4Kモニター出力をサポートする。

通信とセキュリティ

通信面ではWi-Fi 7に対応するほか、オプションで5G接続も可能。メモリはLPDDR5Xを採用し、最大128GBの容量と最大152GB/sの帯域幅を実現した。

また、セキュリティ機能「Snapdragon Guardian」を搭載し、リモートでの端末ロックや追跡、トラブルシューティング、管理ができる。