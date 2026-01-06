¡ÚÊÆ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐºÆ¹¶·â¡× ¡ÈÀ¾È¾µå¡É¤ÎÇÆ¸¢³ÎÎ©ÁÀ¤¤¤â¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É²ðÆþ¤Ë¸ÀµÚ¡Ä¹ñºÝÃá½ø¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡Únews23¡Û
¥¢¥á¥ê¥«¤¬¹Ô¤Ã¤¿ÆîÊÆ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»ö¹¶·â¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿·À¯¸¢¤¬¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Î°Õ¸þ¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¡ÖºÆ¤Ó¹¶·â¤¹¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñºÝÃá½ø¤¬ÍÉ¤ì¤ëÃæ¡¢À¤³¦¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÎÙ¹ñ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¤Ï¡Ä
¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂçÅýÎÎ ºÛÈ½½ÐÄî¤Ø
ÊóÆ»¿Ø¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹´ÃÖ½êÁ°¡£
Àè¤Û¤É¡¢¤³¤Î¹´ÃÖ½ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆîÊÆ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤¬¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤à»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¥Ø¥ê¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤¢¤È¡¢ºÆ¤Ó¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥Þ¥É¥¥¥í»á¡£¤½¤Î¸å¡¢»ÔÆâ¤ÎºÛÈ½½ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î6Æü¸áÁ°2»þ¤´¤í¤Ë³«¤«¤ì¤ëºÛÈ½¤Ë½ÐÄî¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
3Æü¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«·³¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¹¶·â¡£
150µ¡°Ê¾å¤ÎÀïÆ®µ¡¤äÇú·âµ¡¤Ê¤É¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂ¦¤Î»à¼Ô¤Ï80¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¥º¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»à¼Ô80¿Í¡Äºß½»ÆüËÜ¿Í¤¬¸ì¤ë¶²ÉÝ
¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¥«¥é¥«¥¹ºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ä
¥«¥é¥«¥¹ºß½»¤ÎÆüËÜ¿ÍÃËÀ
¡Ö¹¶·â¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ë¶á¤¤½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÍ§¿Í¤È¥Ü¥¤¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤²»¤Ç¤·¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ã¤Á¡Ê·³¤Î¶á¤¯¡Ë¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ÈºÊ¤Ï¡¢¥«¥é¥«¥¹¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àº±ÔÉôÂâ¤¬µÞ½± ¡ÈÌÏ·¿¡É¤Ç±é½¬
¤³¤Î·³»öºîÀï¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Î¦·³¤ÎÀº±ÔÉôÂâ¡Ö¥Ç¥ë¥¿¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤¬¼Â¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥±¥¤¥óÅý¹ç»²ËÅËÜÉôµÄÄ¹
¡ÖÄµÊó¥Á¡¼¥à¤ÎÃç´Ö¤¬²¿¤«·î¤â¤«¤±¤Æ¥Þ¥É¥¥¥í¤òÁÜ¤·½Ð¤·¡¢¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤äµï½»ÃÏ¡¢°ÜÆ°·ÐÏ©¡¢¿©»ö¡¢ÉþÁõ¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Þ¤ÇÇÄ°®¤·¤¿¡×
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¼«Âð¤Ç¡¢º£²ó¤ÎºîÀï¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£
¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¡ÖCIA¡×¤¬2024Ç¯8·î¤«¤é¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÀøÆþ¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀ¯ÉÜ¤ÎÆâÄÌ¼Ô¤«¤é¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Î¹ÔÆ°¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥ë¥¿¥Õ¥©¡¼¥¹¤ÎÂâ°÷¤é¤¬¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤¬¤¤¤¿·úÊª¤ÎÌÏ·¿¤òºî¤ê¡¢ÆÍÆþ¤ÎÍ½¹Ô±é½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹´Â«¤µ¤ì¤¿¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ÈºÊ¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¤È°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é ¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ
¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¡¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¡×
¥È¥é¥ó¥×»á ¡ÈºÆ¹¶·â¡É¤ò¼¨º¶
°ìÌëÌÀ¤±¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂ¦¤¬½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤ÏÆóÅÙÌÜ¤Î¹¶·â¤ò¹Ô¤¦¡£¡È¿·À¯¸¢¡É¤Î¹ÔÆ°¼¡Âè¤À¡×
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¿·¤¿¤ÊÀ¯¸¢¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î°Õ¸þ¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ºÆ¤Ó¹¶·â¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é ¥í¥É¥ê¥²¥¹ÉûÂçÅýÎÎ
¡Ö²æ¡¹¤Ï¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ÎÂ¨»þ²òÊü¤òÍ×µá¤·¤Þ¤¹¡×
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¡ÖÂçÅýÎÎÂå¹Ô¡×¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¥í¥É¥ê¥²¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¹¶·â¤ÎÄ¾¸å¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Ø¤ÎÃéÀ¿¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·4Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹ñºÝË¡¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤¿Áê¸ßÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¡¢¶¨ÎÏ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï¡©
º£²ó¤Î·³»öºîÀï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÎÙ¹ñ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¤¬´¿´î¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡©
¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ºß½» ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í
¡Öµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¡¡¡¡¡¡
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤·¤Æ²÷¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¹ñ¡¹¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤¬¡¢¹ñ¤ÎºÆ·ú¤Î¤¿¤á¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î³¹¤Ë¤ÏÀ¸³è¶ì¤Ê¤É¤«¤é¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤òÆ¨¤ì¤¿¿Í¤¬ÂçÀªÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«¤ò½Ë¤¦¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î¹¶·â¤ÎÁÀ¤¤¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ØÎ®Æþ¤¹¤ëËãÌô¤Ë¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤Î´ØÍ¿¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¶á³¤¤Ç¤Ï¡¢ËãÌôÌ©Í¢Á¥¤È¤ß¤Ê¤·¤¿Á¥Çõ¤Ø¤Î¹¶·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ÈºÊ¤Ï¡¢ËãÌô¤ÎÌ©Í¢¤ò¶¦ËÅ¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÈó¹çË¡¤ÊÆÈºÛ¼Ô¥Þ¥É¥¥¥í¤Ï¡¢»à¤Ë»ê¤ë°ãË¡ÌôÊª¤òÇüÂç¤ÊÎÌ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÌ©Í¢¤·¤¿µðÂç¤ÊÈÈºá¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¼óËÅ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢·³»öºîÀï¤ÎËÜÅö¤ÎÁÀ¤¤¤ÏËãÌôÂÐºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï»à¤ó¤À¹ñ¤À¡£ÀÐÌý´ë¶È¤Ë¤è¤ëµð³ÛÅê»ñ¤ÇÉü³è¤µ¤»¤ë¡£´ë¶È¤Î½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¤À¡×
À¤³¦ºÇÂç¤Î¸¶ÌýËäÂ¢ÎÌ¤ò¸Ø¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤¹¤¬¡¢È¿ÊÆÀ¯¸¢¤Î¤â¤ÈÀÐÌý¤ÎÂçÈ¾¤ÏÃæ¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬¸¢±×¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶¯¤¤´íµ¡´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÂç¤¤ÊÁÀ¤¤¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢À¾È¾µå¤Ç¤Î¡ÈÇÆ¸¢¡É¤Î³ÎÎ©¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¿·¤¿¤Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Î¤â¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¾È¾µå¤Ç¤ÎÍ¥°Ì¤ÏÆóÅÙ¤ÈÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬2025Ç¯12·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡×¡£
ÃæÆîÊÆÃÏ°è¤ò´Þ¤à¡ÖÀ¾È¾µå¡×¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀªÎÏ·÷¡á¤¤¤ï¤Ð¡ÈÆìÄ¥¤ê¡É¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¸¢±×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤Ï¡ÖÈ¿ÊÆ¡×¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤È´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ëÌñ²ð¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤òÇÓ½ü¤·¡¢¡Ö¿ÆÊÆ¡×¤ÎÀ¯¸¢¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÀ¾È¾µå¡×¤«¤éÃæ¹ñ¤Ê¤É¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¿¤¤°Õ¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝÀ¯¼£¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï¡Ä
ÃÏ·Ð³Ø¸¦µæ½ê ÎëÌÚ°ì¿Í½êÄ¹
¡ÖÃæÆîÊÆ¤Î¹ñ¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤¹¤ëËãÌô¡¦Éð´ï¤Î¼è°ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¹´Â«¤¹¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¡¢¶¼¤·¡¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÃæÆîÊÆ½ô¹ñ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Äñ¹³¤¹¤ë¤³¤È¤òÍÞ»ß¤¹¤ëÌÜÅª¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¡Ö¹ñºÝË¡¾å¤Î¼ç¸¢¿¯³²¡×ÈãÈ½¤ä¤Þ¤º
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î¹¶·â¤Ï¡¢µÄ²ñ¤òÄÌ¤µ¤º¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±
¡Ö¤³¤ì¤ÏµÄ²ñ¤ËÄÌÃÎ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¤Ì³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤È¡¢µÄ²ñ¤Ï¾ðÊó¤ò¤â¤é¤¹·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é·ë²Ì¤â°ã¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡©¡×
¤¿¤À¡¢ÌîÅÞµÄ°÷¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÀïÁè¤Ï°ãË¡¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
º£²ó¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡¢¡Ö¹ñºÝË¡¾å¤Î¼ç¸¢¿¯³²¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡Ä
ÃÏ·Ð³Ø¸¦µæ½ê ÎëÌÚ°ì¿Í½êÄ¹
¡Ö¹ñºÝË¡¤Î°ïÃ¦¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¹ñºÝË¡¤ÎÊý¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¹Í¤¨Êý¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤½¤ì¤òÇË¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¤Þ¤â¤Ê¤¯¹ñÏ¢¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Î¶ÛµÞ²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔ¹ç¤Î°¤¤·èµÄ°Æ¤Ë¤ÏµñÈÝ¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¹¶·â¤ò¥í¥·¥¢¤Î³°Ì³¾Ê¤Ï¡ÖÉðÎÏ¤Ë¤è¤ë¿¯Î¬¹Ô°Ù¡×¤ÈÈóÆñ¡£
Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö°ìÊýÅª¤Ê¤¤¤¸¤á¤¬¹ñºÝÃá½ø¤Ë¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¡©¹ñºÝÃá½ø¤Ï
¤·¤«¤·¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ä
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Öº£¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ï¥í¥·¥¢¡¦Ãæ¹ñ¤ÎÁ¥¤À¤é¤±¡£¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤¬É¬Í×¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤ÏÌµÍý¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ï¸À¤¨¤ë¡×
¹ÛÊª»ñ¸»¤¬ËÉÙ¤Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ø¤Î²ðÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£
¹ñºÝÃá½ø¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¡Ä
ÃÏ·Ð³Ø¸¦µæ½ê ÎëÌÚ°ì¿Í½êÄ¹
¡ÖË¡Î§¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝÃá½ø¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¼«±Ò¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³Ë³«È¯¤â´Þ¤àËÉ±ÒÎÏ¤Î¶¯²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¹ñ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¡¦ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¹â»ÔÁíÍý
¡ÖË®¿ÍÊÝ¸î¤Ë¤ÏËüÁ´¤ò´ü¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¤Î²óÉü¡¢¤ª¤è¤Ó¾ðÀª¤Î°ÂÄê²½¤Ë¸þ¤±¤¿³°¸òÅØÎÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¹¶·â¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÉ¤é¤°¹ñºÝÃá½ø ¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤Ï¡©
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Â¾¹ñ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÅ¨ÂÐ¤¹¤ëÂçÅýÎÎ¤ò¹´Â«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ç¤¹¡£
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Ë¤¢¤ëºÛÈ½½ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¿·¤·¤¤À¯¸¢¤Î±¿±ÄÊýË¡¤Ê¤É¤ÎÂ³Êó¤Ï¡¢¸½ÃÏÊóÆ»¤â´Þ¤á¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶ÉÄ¹ Í°°æÊ¸¾½µ¼Ô¡§
¤³¤Á¤é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤ÎÆ°ÀÅ¤äº£¸å¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î±¿±Ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤¹¤éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢º£²ó¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¡¢¤·¤«¤â¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤À¤±¤¬¡¢¼Â¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾®Àâ²È ¿¿»³¿Î¤µ¤ó¡§
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¹ñ¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆÈÎ©¹ñ¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê·³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÂçÅýÎÎ¤òÙÇÃ×¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹ñ¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¹ñ¤¬¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÈóÆñ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÀïÁè¤ò¤·¤¿¡×¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤·¤¤¤À¤í¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶ÉÄ¹ Í°°æÊ¸¾½µ¼Ô¡§
À¤ÏÀ¤Î¼õ¤±»ß¤á¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¡ÖÆÈºÛÀ¯¸¢¤òÂÇÅÝ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤¬5Æü¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤ÎÊÆ·³ÇÉ¸¯¤ËÂÐ¤¹¤ë´ÊÃ±¤ÊÀ¤ÏÀÄ´ºº¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤ÎÊÆ·³ÇÉ¸¯¡Û¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¡Ë
¢§»¿À®¡§40¡ó
¢§È¿ÂÐ¡§42¡ó
¢§¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡§18¡ó
¤Þ¤µ¤Ë¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï1000¿ÍÄøÅÙ¤Ø¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤È¤¤¤¦´Ê°×Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤ÊÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ý¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤Î»¿ÈÝ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶ÉÄ¹ Í°°æÊ¸¾½µ¼Ô¡§
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ËË´Ì¿¤ÇÆ¨¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÊý¡¹¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ï´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡£ÆÈºÛÀ¯¸¢¤òÂÇÅÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤â¥×¥é¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢»¿À®¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤é¤¹¤ë¤È³°¹ñ¤Ø¤Î´ØÍ¿¡¢ÆÃ¤Ë·³»ö²ðÆþ¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Ä¹°ú¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¸ÂÄêÅª¤È¸À¤¨¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¿·¤·¤¤¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀ¯¸¢¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î°Õ¤Ë±è¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿¹¶·â¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜµ¤¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶ÉÄ¹ Í°°æÊ¸¾½µ¼Ô¡§
¤³¤ì¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¶¼¤·¤Ê¤Î¤«¡¢ËÜµ¤¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢º£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Þ¤µ¤ËµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê²ðÆþ¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¤âËÜ²»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö°Õ¤Ë¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤·Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î´Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç·³»öÅª¤Ê²ðÆþ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂçÅýÎÎËÜ¿Í¤Î¹´Â«¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢·è¤·¤ÆÃ±¤Ê¤ë¶¼¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á º£¸å¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡©
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ø¤Î¹¶·â¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÎÎÍ¤Ë¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤â¤É¤³¤Þ¤ÇËÜµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥ï¥·¥ó¥È¥ó»Ù¶ÉÄ¹ Í°°æÊ¸¾½µ¼Ô¡§
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ïº£¡¢¡ÖÀ¾È¾µå¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡¢¤³¤³¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆìÄ¥¤ê¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡×¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬Ê¸½ñ¤Ç¤âÌÀ³Î¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ïº£¡¢º¸ÇÉÀ¯¸¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶á¤¯¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦À¯¸¢¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌñ²ð¤ÊÆ°¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Ë»×¤ï¤»¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ¾¤ÎÃæÆîÊÆ¤Îº¸ÇÉÀ¯¸¢¤Ë»×¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ°¤¯¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÏÁ´¤¯ÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
º£¸å¤³¤ÎÆ°¤¤¬¤É¤¦ÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢³Æ¹ñÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ïº£²ó¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀµÅöÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´¤¯¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¾®Àâ²È ¿¿»³¿Î¤µ¤ó¡§
¤ä¤Ï¤êÊ¿ÏÂ·ûË¡¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤òÁÊ¤¨¤ë¹ñ¡¦ÆüËÜ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤µ¤é¤ËÂæÏÑÍ»ö¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤âÃæ¹ñ¤â¤¤¤Ä¤Ç¤âÂæÏÑÍ»ö¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«²á¤´¤¹¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¼¤Ò¼Á¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Æ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¼«À©¤òµá¤á¤ëÈ¯¸À¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾®Àî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Æ±ÌÁ¹ñ¤À¤«¤éÌÛ¤ë¤Î¤«¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤À¤«¤é¤³¤½Ìä¤¦¤Î¤«¡£
¾®Àâ²È ¿¿»³¿Î¤µ¤ó¡§
Æ±ÌÁ¹ñ¤È¤·¤ÆÌä¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
