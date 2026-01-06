¥â¥Ç¥ë¸ÅÃ«·Ã¤µ¤ó»àµî¡¡47ºÐ¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¡¡21Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¸øÉ½¡¡Æ®ÉÂÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¸ÅÃ«·Ã¤µ¤ó¤¬ºòÇ¯12·î19Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£47ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥Ü¥ó¥¤¥Þ¡¼¥¸¥å¡×¤¬ë¾Êó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¸ÅÃ«¤µ¤ó¤Ï2021Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Í¤ÆÆ®ÉÂÃæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ó¥¤¥Þ¡¼¥¸¥å¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ËÇÏÊ¥Å¯ÌðÂåÉ½¼èÄùÌòÌ¾µÁ¤ÎÊ¸½ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¤Î¸ÅÃ«·Ã¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î19Æü¡¢À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÀÂµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤è¤êÆ®ÉÂ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·üÌ¿¤Ë¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö·Ã¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤¤µ¤¯¤Ç¡¢¾ï¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤µ¤ÇÛ¤ê¤òËº¤ì¤º¡¢¼«Á³¤È¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¡¢²¹¤«¤¯Ï¯¤é¤«¤Ê¤ª¿ÍÊÁ¤Ç¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤òÂà¤¤¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤½¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤Ç¤´¼ç¿Í¤È°ì½ï¤ËÎ©¤Ä¡ÉBistro11¡í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÅÃ«¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¼¤¤´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼Å¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ËÀ¸Á°¤Î¤´¸üµÃ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶à¤ó¤Ç¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Î¿Í¤òÅé¤ó¤À¡£
¡¡¸ÅÃ«¤µ¤ó¤Ï2021Ç¯1·î¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¸ø¼°note¤Ë¡ÖÀèÆüÂçÄ²¤Ë¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÎÂ¡¤ËÅ¾°Ü¤â¤¢¤ê¹ðÃÎ»þ¤Ë¤Ï´û¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¸¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1978Ç¯10·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î¸ÅÃ«¤µ¤ó¤Ï¡ÖELLE¡×¡ÖGLOW¡×¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ä¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£°¦Ç²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ösojame¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£