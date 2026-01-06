歌手で女優の酒井法子（54）が、5日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に、早見優（59）とともに出演。14歳で受けたオーディションを振り返った。

酒井は「私、14歳の時にオーディションで早見優さんがイメージガールを務めていらっしゃったヘアコロンのシャンプー…。イメージガールになれて、ビクターさんからレコードデビューもできて、そしてサンミュージックにも入れるっていう夢のようなオーディションが、中学校3年生の私がですね…。レモンっていう雑誌に優さんの笑顔とともに載ってたんですよ」と説明。

そして「それに応募して、たまたま地方福岡だったんですけど。それで福岡地区で優勝して、全国で12名の女の子が中野サンプラザ…あそこでやった時に、優さんが目の前にいらっしゃって。もう、何か後光を、スポットライトを浴びる人とはこういう人…、顔ちっちゃい！みたいな」と振り返った。

そして「真後ろに立っていて、穴があくほど優さんを…見ちゃいけないと思いがらも、あっ、優さんだ、優さんだ、優さんだ…って思っていて。あの時の私に言ってあげたいです。『一緒にこうやってラジオをね…、話せる日が来るんだよ…』」と語った。

早見は「あの時、のりちゃん優勝しなかったんだよね」と言い、酒井は「してませ〜ん。箸にも棒にもかからなかった」と続けた。早見が「でも、私、すごくのりちゃんの印象が強いの」と言うと、酒井は「やっぱガン見してたからだ。何この子？って」と笑った。すると早見は「なんか、すっごくかわいかったの。今もホント、キレイなんだけど」と伝えた。